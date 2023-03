Piqué: "El Barcelona no ha comprado árbitros, pondría la mano en el fuego"

El ex jugador del FC Barcelona concedió una entrevista a la emisora RAC1

Gerard Piqué, ex jugador y leyenda del FC Barceloa, rompió su silencio en un medio de comunicación, en este caso a la emisora de radio RAC1, para hablar de diferentes temas de actualidad relacionados con la "Kins League", la Copa Davis, la actualidad del FC Barcelona y también el 'caso Negreira'.

'Caso Negreira': Así lo ve Piqué

Cuestionado sobre el famoso 'caso Negreira', Piqué comentó: "No sabíamos que el club pagaba a este señor. Los jugadores, sobre todo los que llevamos más años, ya conoces los árbitros, pero a los entrenadores, sobre todo los que vienen de fuera, les va bien tener esos informes. Yo, como jugador, no sé si la faena de este señor era esa. Yo pondría la mano en el fuego de que el Barça no ha comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro, es muy fácil, quedas con él y le das un sobre".

Defensa acérrima del Barça y confianza en su inocencia

"Por mucho que quieran ensuciar, nadie puede poner en duda aquella época, que fue muy bonita. Todos los clubs, a excepción del Madrid, y LaLiga se habían puesto en contra del Barça y ahora, entiendo que con la presión de su afición, se ha puesto en contra del Barça, pero yo tengo mucha confianza en mi club", aseguró Piqué en RAC1.

Cómo está viendo al Barça tras su retirada

El ex del Barça comentó que ve al equipo "muy bien, encajando muy poco, batiendo récords del Depor y el Atlético. En parte, me lo siento mío. Que gane la Liga, no sé si oficialmente me la contarán, pero me alegraré por el club. Si gana la Liga, no me he planteado si iría a la celebración. Formar parte del equipo a principio de temporada hace que me conozca gran parte del vestuario, El otro día hicieron una cena de vestuario y decidí no ir. Cuando uno decide dar el paso al costado, tiene que ser coherente.

Su retirada del FC Barcelona fue "un acierto"

El que fuera capitán del Barça comentó sobre su salida: "Era lo más sano para mí, para la gente, para el equipo. Cuando llevas muchos años y has sido importante, el rol ya no es el mismo, no juegas cada tres días, el cuerpo está acostumbrado a unas cosas que ya no le das y te haces grande... Estuve semanas pensándolo y creo que al final acerté"

Sobre la "Kings League"

Piqué comentó sobre su torneo que "ya llevamos 70.000 entradas vendidas y esperamos llegar a los 90.000. En el momento en que decidimos ir al Camp Nou es para llenarlo". Y después apuntó que "lo de llevar la Kings League al Camp Nou fue una calentura mía y escribí un mensaje al presidente. Al final, hemos conseguido un acuerdo que creo que el Barça sale ganando, pues nos dividimos el precio de las entradas y nosotros, todo lo que ganamos, lo destinamos a la producción del evento", dijo.