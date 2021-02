Piqué: "El 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no les van a pitar a favor?"

El defensor del Barcelona habló también sobre la renovación de Ramos con el Madrid y de la marcha de Luis Suárez.

Gerard Piqué volvió a ser protagonista, pero no en el campo de juego, ya que continúa recuperándose de un esguince en la rodilla derecha. El central del Barcelona apareció otra vez en escena por declaraciones que hizo en una entrevista al canal "Post United" y al youtuber DjMaRiiO. "El 85% de los árbitros son del Madrid, ¿cómo no les van a pitar a favor?", aseguró el catalán.

"Un exárbitro, que no recuerdo quién era, quizás Iturralde, decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. Es una estadística que se dijo, lo puedes mirar. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Inconscientemente, pero cómo no van a tirar más de un bando que del otro. Al final, si eres de un club... Respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros. Sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda...", agregó el futbolista, quien repasó también otros temas de actualidad...

Sobre la marcha de Luis Suárez al Atlético: "No lo hice yo, eh. Yo no... Pregunta a quién lo dejó ir. No es culpa mía. ¿Si los jugadores mandamos? Quiero decir una respuesta lógica. Si alguna vez los jugadores hemos decidido es porque nos han preguntado, nos delegaban a nosotros. Muchas veces hemos respondido 'eso es cosa vuestra'. Al final el jugador está para jugar al fútbol. Cuanta menos decisión tenga que tomar mucho mejor. Que se centre solo en jugar".

Sobre la renovación de Sergio Ramos en el Madrid: "Sergio es un ejemplo, con la renovación que está teniendo, de cuando hay un presidente fuerte y toma una decisión y quiere coger ese camino, los jugadores no pintamos mucho... Hablo con él, pero no de su renovación. Nos llevamos muy bien. Con los del Madrid, la relación es muy buena".

La camiseta del Real Madrid: "Jamás me la he puesto. Las he cambiado y tengo camisetas del Madrid en casa. Tengo de Cristiano, Benzema, Ramos... Varias. Es superior a mí lo de ponérmela".

Piqué, sobre Messi: "No sé cuál es la intención final, pero ahora le veo feliz y con ganas de ganar como siempre"

El catalán habló también en el canal de Twitch de Ibai Llanos, donde se refirió al futuro del 10 del Barcelona: "No te puedo ayudar. Entiendo que haya el interés, pero es la pregunta que hay que hacérselo a Leo... No sé cuál es la intención final, pero ahora le veo feliz y con ganas de ganar como siempre".

Por otra parte, el catalán habló también sobre su futuro: "Me retiraré en el Barça. Eso siempre lo he dicho. Juego al fútbol porque estoy representando al Barça. No me veo en otro equipo. No tendría motivación,sería un drama".

Y le dedicó elogios a Ronald Araújo: "Es un centralazo. El Barcelona tiene central para 10-15 años. Lo tiene todo. Es muy joven, tiene la cabeza muy bien, es un portento, va bien por arriba, tiene buen manejo de balón. No es suerte, la Masía es una de las cosas que el Barça trabaja muy bien, su cantera. Ahora que ha tenido la oportunidad la ha aprovechado".