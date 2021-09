Piqué: "Donde ha ido el club no era donde deseaban los culés, y me incluyo"

El central admitió sentirse decepcionado con el expresidente Bartomeu, aunque rompió una lanza a favor suyo valorando el trabajo con la cantera

"¿Bartomeu es el peor presidente de la historia del Barça?". "No estoy capacitado para decirlo. De los que yo he vivido, debe estar ahí. Aunque todos tenemos parte de culpa. Pero sí que es verdad que hacia donde ha ido el club no era donde deseaban los culés, y me incluyo", respondió Gerard Piqué a una pregunta envenenada. Sin embargo, también rompió una lanza a favor del expresidente, quién precisamente amenazó al programa humorístico 'La Sotana' con la interposición de una querella tras dedicarle una canción de Navidad satírica: "La gente puede estar decepcionada, pero hay mucha gente que sube de la cantera y estoy ilusionado".

El central azulgrana se fue a divertir al programa de radio y no se frenó a la hora de comentar varios aspectos relacionados con el club, como las decepciones de las últimas temporadas. "Un club no puede mantenerse en un nivel excelso, hay bajadas. Cuanto más arriba llegas, la hostia es más fuerte. Damos por supuesto que tenemos que pasar a octavos de la Champions y antes del triplete de Guardiola esto no era tan seguro", manifestó uno de los capitanes del primer equipo masculino.

Piqué dejó claro, además, que dejará el fútbol cuando crea que no puede dar su mejor fútbol al Barcelona. "Siempre veo la temporada como la última. Si después hay otro año, lo habrá. El día que vea que no le puedo dar al equipo lo que le he dado estos años me marcho. Los cuartos [el dinero] ya están hechos. Sé cuando estoy bien y cuando no. El año pasado, pasarme cuatro o cinco meses sin jugar fue una puta mierda, pero sé que fue por una lesión", dijo ante los micrófonos.

Además, admitió sentirse bien en el terreno de juego a diferencia de lo que imaginaba cuando era más joven: "Cuando debuté, que salía más que el sol, si me hubieran dicho que a los 34 todavía estoy jugando, no me lo creo. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. En mi primer año en el Barça, si la gente supiera un 5% de lo que hacía me diría de todo".

La rebaja salarial

El central también valoró la negociación contractual que le ha permitido al Barça rebajar masa salarial e inscribir a varios jugadores como Eric Garcia o Memphis Depay. Según contó, si decide retirarse antes de la finalización de su contrato, no cobrará lo que le resta para ingresar. "Todo lo que tenía que haber cobrado hasta hoy, lo cobraré. Si me marcho ahora, los años que me quedan de contrato no los cobraría", comentó, además de asegurar que realmente se ha rebajado el sueldo: "Yo he renunciado a una parte del sueldo y me he rebajado bastante este año. Si juego un número de partidos se me renueva el contrato automáticamente con las mismas condiciones. Ahora no serán las mismas condiciones, ni en fijo ni en variable".

Defendió a Umtiti

Piqué fue muy explícito en la defensa de su compañero Samuel Umtiti, que ha sido silbado por la afición del Barça tras su permanencia en el club. Para el capitán, la posición de Umtiti es la normal, la que él hubiera tomado si fuera jugador del Manchester United: "Siento el club de manera distinta a Samu, obviamente. Si estuviera en la misma situación que Samu en el Manchester United haría lo mismo. Es imposible que un francés que venga del Lyon o un brasileño sienta lo mismo que un catalán que va desde los tres años al Camp Nou". Además, quiso animar al público para que deje de silbarle. "Renueva contrato cuando es uno de los mejores centrales de Europa. Está cumpliéndolo con todas las obligaciones. La gente tiene que ser empática con el jugador. La actitud de Samu es impecable, entrena a tope. Todo el mundo le hubiera renovado. Samu es el primero que está jodido, porque tiene la rodilla como la tiene".

"La decisión" de Griezmann

El '3' azulgrana reconoció haberse equivocado en la producción del documental "La decisión", el audiovisual que vivió desde dentro la permanencia de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid teniendo una oferta del Barcelona. Piqué admitió que "las personas nos equivocamos y nos equivocamos mucho. La Decisión es un proyecto que hicimos 100% seguros de que Griezmann venía al Barça. Me dijo que venía. Yo estoy en el Mundial o la Euro y me dicen que al final se queda. Y no podemos tirarlo atrás. Es una cagada, pero no la esperas".