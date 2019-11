Piqué dice que se retirará en el Barcelona, pero no descarta hacerlo antes de tiempo

Gerard Piqué, protagonistas estos días por la nueva Copa Davis que organiza, concedió una entrevista a Mundo Deportivo en la que repasó varios aspectos futbolísticos y otros de su persona.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El central deja clara su intención de retirarse en el , el club de sus amores desde niño.

Pese a que su contrato termina en 2022 no descarta la posibilidad de retirarse antes de la fecha.

“ Hasta que me sienta con fuerzas y ganas, voy a vestir la camiseta del Barça y cuando no me vea, dejaré el fútbol”

Va un poco más lejos y reconoce ser una persona que cumple sus contratos pero matiza su respuesta.

“Los contratos están para cumplirlos, mi intención es llegar hasta el 2022, pero no tengo una bola de cristal y no sé si lo voy a poder hacer. Si veo que pierdo importancia o veo que no estoy al nivel no tengo ningún problema en irme antes. Creo que no va a suceder porque me conozco y me veo capaz de aguantar hasta el 2022, pero nunca se sabe”