Piqué: "Con Luis Enrique decían que no jugábamos bien y se ganó el triplete"

El central reconoció que no esperaban empatar ante el Slavia de Praga en casa pero cree que los resultados son buenos y deben mejorar el juego.

Gerard Piqué analizó el inesperado empate que el cosechó contra el Slavia de Praga en la UEFA . El central no ocultó la decepción por el empate pero aseguró que se marcha del partido con sensaciones positivas. "El equipo ha intentado hacer el partido que nos convenía. Hemos hecho ocasiones, no ha podido entrar la pelota pero me quedo con las sensaciones positivas", analizó en Movistar.

Críticas: "Los resultados no acompañan. En cuanto hay dos partidos sin ganar en Can Barça, la exigencia es máxima. Las sensaciones han sido buenas aunque no esperábamos empatar en casa contra el Slavia"

Sus conversaciones con Valverde durante el partido: "No esperábamos que ellos defendieran con una línea tan adelantada y teníamos que ver el plan para atacar"

Deben mejorar el juego: "Llevo mucho en esta casa y sé que la gente espera que las cosas vayan mejor y esperamos resolverlo lo antes posible. No estamos jugando como esperábamos pero en Liga y en Champions estamos en buena posición. Los resultados no están mal y hay que mantener la calma e intentar mejorar".

¿Pueden ganar la Champions jugando así?: "Ahora mismo es difícil decirlo. El primer año de Luis Enrique los primeros seis meses se decía que no jugábamos bien y al final ganamos el triplete. Vamos a intentar buscar soluciones, no tanto en el resultado y sí en el juego".