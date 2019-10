Pipo López: "Siempre estuve preparado en caso de que me tocara jugar"

El arquero de 24 años es titular en Marathón tras la lesión de Denovan Torres y está contento con su rendimiento.

Roberto López tuvo que hacerse cargo del arco de Marathón, líder absoluto del Torneo Clausura 2019, tras la lesión de Denovan Torres. El portero de 24 años es consciente de su responsabilidad y está contento con su nivel.

"Siempre estuve preparado en caso de que me tocara jugar", aseguró el arquero hondureño, y agregó: "Estamos peleando el derecho de jugar la final, aunque no podemos decir que ya estamos. Pero estamos contentos con lo hecho".

El artículo sigue a continuación

De todas maneras, Pipo asegura que no es momento de confiarse. "No podemos bajar los brazos porque tenemos esa pelea, Olimpia está cerca y es importante el juego que viene. Si no se gana no sirve de nada todo lo que hemos hecho".

Por último, el arquero aseguró que Marathón es candidato a quedarse con el título: "Somos candidatos por lo que hemos demostrado durante todo el torneo. Creo que se vio más el domingo. Muchos ya miraban que el partido estaba para el otro equipo y se demostró lo contrario".