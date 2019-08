Piojo Herrera, sobre el fichaje de Reyes con Tigres: "El corazón está para la familia"

El timonel del América aseguró que entiende la decisión que tomó el central mexicano de irse a los Felinos.

Miguel Herrera dejó claro que no guarda ningún resentimiento hacia Diego Reyes, quien regresó a la con Tigres y no con el América, el club que lo vio nacer. El timonel de las Águilas considera que la decisión del central mexicano es absolutamente profesional y no tiene nada de malo.

"El corazón está para la familia. Él tomó su decisión, él lo decidió y buscaremos a otro. Hoy le deseamos todo el éxito del mundo porque es un gran chavo. No hay nada contra Diego y la gente debe entender que así son los profesionales", dijo el Piojo en rueda de prensa previa al duelo ante .

En tal sentido, Herrera pidió a los aficionados azulcremas que entiendan la decisión de Reyes, que a su juicio va mucho más allá de lo que sienta por el club. "En esta posición se tiene que decidir a veces con el estómago y dejar el corazón de lado", expresó el director técnico del conjunto de Coapa.

Sobre el final, el Piojo habló sobre el fichaje de Richard Sánchez, quien llegó al América procedente del Olimpia de , y aseguró que el club continúa valorando la incorporación de otros refuerzos para lo que resta del torneo Apertura 2019, donde el equipo azulcrema es segundo con 14 puntos.