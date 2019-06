El Piojo Herrera le cierra la puerta a Gio dos Santos

El técnico habló de los rumores que vinculan al mediocampista mexicano con el América.

El nombre de Giovani dos Santos, una vez más, comenzó a sonar con fuerza en el América de cara al Apertura 2019. Sin embargo, el propio Miguel Herrera salió al paso de los rumores y dejó claro que no ha tenido ningún tipo de contacto con el futbolista, por lo que considera absurdo que a estas alturas se hable de su eventual fichaje por el conjunto azulcrema.

"No podemos hablar de alguien que todavía no está, que ni siquiera hemos tenido contacto. Te hablo de lo que tenemos aquí y lo que es tangible. Jérémy tiene contrato y está con nosotros, Rubén ya se incorporó porque no queremos que nos agarren con la mano en la puerta y nos machuquen al final por no tener un contención más", dijo el DT de las Águilas.

Por otro lado, el Piojo habló de la eventual salida de Edson Álvarez y cómo piensan reemplazarlo. "Al equipo lo veo bien armado, no necesitamos más gente. Estamos previniendo la situación de Edson con Rubén. Si sale alguien sería un extranjero, entonces tendríamos la oportunidad de buscar otro futbolista con más tranquilidad".