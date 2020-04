Miguel Herrera y los coqueteos del extranjero: Inglaterra, Selección chilena y Colo Colo

El Piojo ha sido vinculado con varios equipos de otros países, tanto a nivel de selecciones como de clubes.

Miguel Herrera es considerado como uno de los hombres más importantes en la historia reciente del América, pues lo ha ganado prácticamente todo en el banquillo de las Águilas. Esa es la razón por la que algunos sueñan con la posibilidad de que el Piojo se mantenga en el cargo durante varios años más.

Aunque su relación contractual con el América culmina una vez disputado el Clausura 2020, lo cierto es que el Piojo tiene encaminada su renovación. De hecho, el propio timonel azulcrema ha reconocido que tiene la ilusión de prolongar por muchos años más su estadía en el conjunto más ganador de .

"Si por mi fuera, me quedaría 10 años más con el equipo. Yo quiero ser como el Tuca Ferretti de Tigres o como Ferguson en el Manchester, estoy muy contento con el equipo. La directiva está contenta con lo que hemos hecho y no creo que haya ningún problema con la renovación", dijo Herrera al respecto.

Sin embargo, la permanencia del Piojo en el América se ha visto amenazada en reiteradas oportunidades, pues su nombre ha sido vinculado con varios equipos del extranjero. En Goal hacemos un repaso de los destinos en los que ha sonado con fuerza el nombre del exitoso timonel del conjunto azulcrema.

INGLATERRA

Todo comenzó con la renuncia de Roy Hodgson, quien puso su cargo a la orden luego de la eliminación contra la modesta en los octavos de final de la 2016. Desde entonces, comenzó la búsqueda de un reemplazo de peso y, de un momento a otro, se comenzó a hablar del Piojo Herrera.

Herrera descartó la posibilidad de llegar al banquillo de la Selección inglesa, asegurando que no era más que un rumor en redes sociales. "A mí la verdad no me ha llamado nadie, ya son muchos rumores de que en cualquier selección salga mi nombre, estoy tranquilo y seguiré en ", dijo en su momento.

SELECCIÓN CHILENA

Antes de volver al América, Herrera estuvo muy cerca de convertirse en director técnico de la Selección chilena. El Piojo recibió una oferta formal de la Roja, pero las negociaciones no prosperaron debido a que en Xolos tenía una cláusula que complicaba su eventual salida al extranjero.

"Yo no rechacé la oferta de la Selección Chilena, ellos no pagaron la cláusula para que yo saliera", reveló Herrera en declaraciones a ESPN, confirmando los rumores que circularon en la prensa chilena sobre el interés que había para convertirlo en el sucesor de Juan Antonio Pizzi.

COLO COLO

En una entrevista para el sitio Encancha, Herrera reveló que le gustaría dirigir en un futuro a un club de la talla de . "Hay equipos muy buenos en , obviamente que si me das a elegir, pensaría en el más emblemático, que es Colo Colo".

"Sabemos que hay clubes especiales en el mundo del fútbol y en la liga chilena Colo Colo es un equipo importante, no descartamos ninguna posibilidad, por ahora estoy bien en México", sentenció el Piojo, dejando clara su admiración por el Cacique.