Pinto falló con los cambios y la hinchada comienza a perder la paciencia

Noche para el olvido en las toldas Embajadoras luego de la dura eliminación de la Copa Águila a manos del Independiente Medellín, que se llevó un empate de Bogotá y de paso el cupo a los cuartos de final.

En medio de la eliminación, la hinchada reclama y trata de entender el por qué de los movimientos tácticos que llevó a cabo el técnico Jorge Luis Pinto, que con el marcador a favor llevó a cabo tres sustituciones que al final le resultaron costando el partido.

Pinto sustituyó a tres figuras (Duque, Pérez y Ortíz) que habían comandado la remontada ante el Medellín, siendo sus cambios menos efectivos en el terreno de juego y resultando en el empate de la visita, que notó las falencias en los movimientos tácticos del entrenador santandereano y les sacó provecho para defender el empate y quedarse con la clasificación.

El propio Pinto intentó justificar los cambios durante la rueda de prensa: “Con Carillo buscamos fluidez, que llegará al área y tener más alternativas de ataque, que era lo que necesitábamos (...) Sabía que Ortiz iba a jugar 40-50 minutos. Conozco la fisiología de un jugador cuando viene a la altura. Hay fundamentos que uno conoce que ustedes no".

Finalmente puso en duda el trabajo arbitral durante el encuentro: "Hay que revisar el tema del arbitraje en Bogotá. La gente no silba ni putea por nada", sin embargo, la hinchada le recrimina en redes sociales y le pone encima el peso de la eliminación.

Conclusiones de la eliminación de : 1. Sacar a los mejores jugadores como Ortiz y Pérez, no tiene razón de ser, a menos que se hayan agotado. 2. A Salazar todavía le falta ritmo, Arango entró dormido al juego y Zapata no acertó una. 3. El nivel de Macka, flojísimo.

Ahí millonarios desepcion tras desepcion nunca le gana a los grandes solo le gana a los pequeños y así no se gana nada otra derrota a manos de un grande .no tiene trage para la fiesta .pinto no es un técnico ganador muy malo. Y menos tiene ojo para jugadores.