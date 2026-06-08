Pierre van Hooijdonk señala al eslabón más débil del partido entre Holanda y Uzbekistán: «¡No hizo absolutamente nada bien!»

Pierre van Hooijdonk ha visto con asombro el partido de Países Bajos ante Uzbekistán. Ganaron 2-1 en el último minuto con un penalti, pero Ronald Koeman tiene motivos para preocuparse.

«La verdad es que no tengo palabras», suspira Van Hooijdonk en el estudio de la NOS tras el pitido final desde Nueva York. «Me ha parecido una actuación muy decepcionante de la selección holandesa».

«Has jugado dos veces (contra Argelia y Uzbekistán, nota del editor) con la alineación titular prevista para el Mundial y no has marcado ni un solo gol de juego… Creas ocasiones, muchas, pero si le haces esto a un rival así…», sigue refunfuñando.

«También en cuanto al juego. Todos tenemos partidos en los que se fallan ocasiones, pero entonces se está concentrado en todo, se mantienen las líneas juntas, se ganan los duelos. Hoy no ha sido nada de eso. Solo he podido mostrar unas pocas imágenes, porque si no, nos pasaríamos toda la noche aquí. Y eso no es lo que queremos».

A continuación se proyecta una recopilación de los peores momentos de la selección holandesa. «Estas imágenes muestran lo mal que jugamos. Y aun así, Holanda no fue lo peor sobre el campo: lo peor fue la árbitra, Alyssa Pennington».

La árbitra llamó la atención en varias ocasiones: la tarjeta roja a Guus Til, por ejemplo, resultó, como mínimo, llamativa. «La verdad es que lo hizo fatal», concluye Van Hooijdonk.