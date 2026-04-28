Pierre van Hooijdonk está furioso y publica en Internet una conversación de WhatsApp con un periodista de VI

Pierre van Hooijdonk está furioso con Joost Blaauwhof. El exjugador de NAC y Feyenoord publicó en Internet una captura de la conversación de WhatsApp que mantuvo con el periodista de Voetbal International.

El lunes, Voetbal International informó que el NAC investigaría a Van Hooijdonk por el traspaso de su hijo Sydney.

Según VI, el delantero se marchó libre al Estrela Amadora, aunque el club esperaba recibir un traspaso.









Según el artículo, el papel del responsable técnico generó tensiones al involucrarse activamente en las negociaciones.

Finalmente, el NAC aceptó la salida sin coste, pese a haber buscado antes una indemnización, lo que generó frustración dentro y fuera del club.

El domingo, Blaauwhof le escribió: «Pierre, he intentado varias veces por la vía oficial a través del NAC conseguir tu versión de los hechos, porque no podía llamarte. Pero no he recibido respuesta alguna. ¿Podrías hacerlo, por favor?».

Horas después, Van Hooijdonk respondió airado: «Cuatro meses difundiendo calumnias y, tras nuestra charla después de la velada del foro, ni una sola pregunta por teléfono, correo o mensaje; nunca has querido escuchar la verdad. ¿“No podías llamarme”??!!! ¿No has pagado la suscripción o qué?!»