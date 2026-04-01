Phil Foden tiene motivos para estar muy preocupado por su puesto en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

Phil Foden no logró impresionar en absoluto con la selección inglesa durante la última concentración internacional. El seleccionador Thomas Tuchel ha constatado, tras los partidos amistosos contra Uruguay y Japón, que Foden no se encuentra en absoluto en plena forma, y que este hecho podría afectar a su puesto en la convocatoria para el Mundial.

Foden no tiene en absoluto asegurada la titularidad en el Manchester City esta temporada. A pesar de ello, el centrocampista ofensivo de 25 años fue convocado por Tuchel, quien le dio la oportunidad de ser titular tanto contra Uruguay como contra Japón.

Foden fue alineado contra Uruguay (1-1) como número 10 detrás del delantero Dominic Solanke. Contra Japón (derrota por 0-1) jugó detrás de Morgan Rogers. En ninguno de los dos partidos el 49 veces internacional logró dejar su huella en el juego de los Tres Leones.

«Lo ha intentado todo», responde Tuchel a la pregunta de si Foden ha aprovechado su oportunidad. «Diría que estuvo excelente durante la concentración, pero sí, le cuesta demostrarlo sobre el terreno de juego».

«Es evidente que últimamente no ha tenido muchos minutos en el City, pero cuando llegó a la concentración con una sonrisa radiante, lo hizo fantásticamente bien en los entrenamientos».

«Pensé que nos sorprendería y jugaría con la misma energía y entusiasmo, pero le cuesta aprovechar todo su potencial».

A Tuchel le preguntan entonces si puede convocar a alguien que juega poco en su club, no está en su mejor forma y no está rindiendo al máximo en la selección. «Sí, puedo», responde el alemán. «La cuestión es si lo haremos. No hay garantía de que vaya a venir».

A Foden le quedan unas ocho semanas antes de que Tuchel dé a conocer la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. «No dejo de aprender», continúa el seleccionador. «Aprendo de cada entrenamiento, de cómo trabaja el equipo, de cómo reaccionan los jugadores al plan de juego y de cómo se adaptan».

«La rapidez con la que pueden aprender, la rapidez con la que pueden adaptarse y cómo pueden aplicar eso en el campo. Todo es un proceso de aprendizaje. Lo más importante ahora es que los jugadores se reincorporen a sus clubes, terminen bien la temporada y que luego los tengamos en la concentración para prepararlos bien y seguir adelante a partir de ahí», afirma Tuchel.