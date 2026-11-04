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PFK Levski Sofía vs. Bialystok: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Vasil Levski

El partido entre PFK Levski Sofía y Bialystok comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con PFK Levski Sofía y Bialystok?

Levski Sofía llega a este partido con un balance sólido: en sus últimos cinco encuentros sumó tres victorias, un empate y una derrota. En su partido más reciente ganó 1-0 a domicilio al FK Dunav Ruse, después de empatar 1-1 ante Arda Kardzhali. Destacó especialmente la victoria por 2-1 frente al Viktoria Pilsen en la Europa League. En esos cinco partidos, Levski marcó siete goles y encajó cinco.

Bialystok se muestra fuerte en la Ekstraklasa, pero atraviesa altibajos en la Europa League. Sus últimos cinco partidos se saldaron con tres victorias y dos derrotas, entre ellos una contundente victoria por 6-0 ante el Lechia Gdansk en la Copa. En la Europa League, sin embargo, sufrió una clara derrota por 0-3 frente al RSC Anderlecht. Bialystok marcó once goles en ese periodo, pero también encajó cuatro.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: alineaciones

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: estado de forma

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: balance de enfrentamientos directos

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: las clasificaciones