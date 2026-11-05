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Europa League
team-logoLevski Sofía
Vasil Levski
team-logoJagiellonia Bialystok
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PFK Levski Sofía vs. Bialystok: ¿cómo ver hoy el partido en directo y quién lo retransmite por televisión y streaming?

Levski Sofía vs Jagiellonia Bialystok
Levski Sofía
Jagiellonia Bialystok
Europa League

En la Europa League, el PFK Levski Sofia se enfrenta al Bialystok. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

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PFK Levski Sofía vs. Bialystok: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
Vasil Levski

El partido entre PFK Levski Sofía y Bialystok comenzará el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

PFK Levski Sofía vs. Bialystok en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con PFK Levski Sofía y Bialystok?

El Levski Sofía llega a este partido con un balance sólido: en sus últimos cinco encuentros ha sumado tres victorias, un empate y una derrota. En su partido más reciente ganó 1-0 a domicilio al FK Dunav Ruse, después de empatar 1-1 con el Arda Kardzhali. Destaca especialmente su victoria por 2-1 ante el Viktoria Pilsen en la Europa League. En esos cinco partidos, el Levski marcó siete goles y encajó cinco.

El Bialystok se muestra fuerte en la Ekstraklasa, pero atraviesa altibajos en la Europa League. Sus últimos cinco partidos se han saldado con tres victorias y dos derrotas, entre ellas un contundente triunfo por 6-0 ante el Lechia Gdansk en la copa. En la Europa League, sin embargo, sufrió una clara derrota por 0-3 ante el RSC Anderlecht. En ese periodo, el Bialystok marcó once goles y encajó cuatro.

LES

LES - Formulario

NEC
D1-1
SPP
W0-2
VPL
W1-2
ARD
D1-1
DUR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JAG

JAG - Formulario

ZAG
L1-0
AND
L0-3
PLO
W1-0
LGD
W0-6
WKR
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: alineaciones

Levski Sofía contra Jagiellonia Bialystok alineaciones probables

Manager

  • J. Velazquez

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: estado de forma

LES

LES - Formulario

NEC
D1-1
SPP
W0-2
VPL
W1-2
ARD
D1-1
DUR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5
JAG

JAG - Formulario

ZAG
L1-0
AND
L0-3
PLO
W1-0
LGD
W0-6
WKR
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: balance de enfrentamientos directos

PFK Levski Sofía vs. Bialystok: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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