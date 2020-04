Pezzella contó cómo vivió sus días con coronavirus y, ya recuperado, le dejó un mensaje a los hinchas de Boca

El defensor de la Fiorentina habló sobre cómo fueron sus síntomas ante el coronavirus. Cuáles fueron sus miedos y cuál es la incertidumbre a futuro.

Germán Pezzella fue el primero de los futbolistas argentinos en confirmar su coronavirus positivo y resonó como una bomba de estruendo en su país natal. Claro que luego se sumaría una larga lista de colegas, pero el exRiver, ya recuperado, nos explica con su testimonio cuáles son esos pensamientos que se vienen a la cabeza, aún siendo joven.

"Está el cagazo de pensar '¿mañana me despertaré sin poder respirar, estaré complicado o no?'. Uno nunca sabe qué puede pasar", sostuvo en un cálido diálogo ante Diario Olé. Además, el defensor bajó un mensaje para concientizar: "Las medidas en , desde el gobierno, están muy bien, pero dependen de la gente", dijo.

"Traté de tomármelo con calma para no transmitirle temor a la gente que quiero. Pero internamente uno cuando está en la cama o mirando el techo y empieza a pensar o lee noticias, dice ‘uh, y yo estoy con este virus, vamos a ver para dónde repercute, para qué lado te lleva…’. Y también tenés el miedo de que al ser deportista te quede alguna secuela en los pulmones. Un montón de preguntas que uno se va haciendo", describió sobre esas esmanas aislados, donde ni siquiera pudo estar junto a su esposa, quien se encontraba en Argentina.

La extensa charla también permitió hablar un poco de fútbol. El capitán del equipo italiano de Firenze es un confeso fanático de River y sigue muy de cerca la actualidad del conjunto de Marcelo Gallardo. "En este momento ya estamos como hinchas a pleno. Me he puesto a ver partidos a las 3 de la madrugada y mi jermu me quería echar de casa por gritar goles en medio de living mientras ella estaba dormida", confesó.

Además, aprovechó el espacio para mandarle un saludo a los hinchas de Boca: "Sacaron la cabeza de abajo de la alfombra, ja, ja. Pero no, te digo que ni eso, eh, porque obviamente no les alcanzó para salir a cargarnos. No abrieron mucho la boca porque inmediatamente tenían la respuesta...", finalizó.