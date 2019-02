"Perro Loco Gravesen": La biografía del "ogro" de Los Galácticos del Real Madrid

El jugador danés ha publicado un libro en el que cuenta cómo perdió millones en Las Vegas, rompió un diente a Ronaldo o se casó con una actriz porno.

El Real Madrid de los Galácticos podría haber dado para hacer incluso una película, un equipo que consiguió juntar a Luis Figo, Zinedine Zidane, Beckham o Raúl González pero que también tenía gregarios y algunos tan carismáticos como el recordado Thomas Gravesen, que visitó de blanco un año y medio pero caló hondo en los aficionados españoles.

El danés, apodado 'El Ogro' aún no tiene película pero ahora ya sí tiene libro, ya que se acaba de publicar su biografía con el título "Mad Dog" Gravesen, es decir, Perro Loco, otro de los apodos que recibió durante su carrera el ex del Everton y el Celtic.

En el libo, Gravesen desgrana algunos episodios que no habían trascendido de su carrera en el Real Madrid como una pelea con Ronaldo Nazario en la que tras un pique acabó rompiendo un diente al brasileño, que era una de las estrellas indiscutibles del equipo.

Otra se sus anécdotas más divertidad fue con Wayne Rooney cuando ambos estaban en el Everton y tuvieron una pelea con fuegos artificiales. "Fue en un viejo gimnasio, de aproximadamente 60 yardas de largo. Thomas y Wayne, estaban disparando fuegos artificiales el uno al otro. Tenían grandes cohetes llenos de pólvora, sostenían un extremo y se disparaban el uno al otro", recuerda el entrenador de aquel equipo, David Moyes.

Sobre su vida personal también explica que compaginó el fútbol con un trabajo como mecánico para evitar los excesos nocturnos al principio de su carrera: "Necesito saber que el despertador suena a la mañana, de lo contrario nunca me iré a la cama. Anteriormente, tenía un período de tres a cuatro meses en los que no trabajaba. Solo dormía por la mañana y no podía dormir por la noche. Cambié completamente la noche por el día y pude notar claramente que mi juego estaba empeorando y mi condición empeoró".

Sobre su vida privada, Gravesen cuenta su matrimonio con la actriz porno Kira Eggers y que en su nueva vida en Estados Unidos, donde se codea con otros ex deportistas de renombre, ha conseguido una importante fortuna y que llegó a ganar 80 millones en una sola partida de póker pero también perdió en otra noche 54. Una vida de Perro Loco.