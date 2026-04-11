Las gradas del Santiago Bernabéu hierven tras la segunda temporada de Kylian Mbappé: sus goles ya no bastan para convencer a afición ni analistas.

Tras fallar el Real Madrid en su intento de ganar títulos por segunda temporada consecutiva, crecen las dudas sobre el «nuevo proyecto de los Galácticos» de Florentino Pérez.

Las declaraciones de Laporta vuelven a la palestra

Con la crisis deportiva en aumento, las redes recordaron las “proféticas” palabras que el presidente del Barcelona, Juan Laporta, dio en marzo de 2024 a Mundo Deportivo.

En aquel momento, con tono seguro, Laporta advirtió de que la llegada de Mbappé no sería un «regalo», como algunos creían, sino la «mecha» de crisis internas.

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«Tienen un problema ahí... Tienen que vender a algún jugador, porque ellos (Mbappé y Vinícius) no van a jugar en la misma posición. Y en cuanto a los sueldos, esto sin duda provocará un desequilibrio en el vestuario», afirmó.

El dilema de la identidad

Hoy, su pronóstico se cumple: el club blanco, que rechazó vender a sus estrellas al fichar a Mbappé, afronta complejos dilemas tácticos.

El técnico no encuentra la fórmula para que Mbappé y Vinicius, ambos zurdos, se compenetren, y el equipo ha perdido equilibrio y identidad.

El conflicto también llegó al vestuario: las negociaciones para renovar a Vinicius se han complicado, pues el brasileño pide un sueldo a la altura de su nivel y del que percibe el nuevo “10”.

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Cifras sin relevancia

Aunque Mbappé ha marcado muchos goles, las críticas señalan que no se han traducido en títulos y que su presencia ha debilitado el juego colectivo.

El Real Madrid necesita una «reforma correctiva» interna para salvar su proyecto deportivo, mientras crecen los rumores sobre si Pérez calculó mal las consecuencias de este acuerdo multimillonario.