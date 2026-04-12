Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-GOLDEN SHOE-AWARDAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Pérez, antes de la fase decisiva: «En el Real Madrid nadie se rinde»

Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
Real Madrid vs Alavés
Alavés
Primera División
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Barcelona vs Celta Vigo
Celta Vigo
Alemania
España

Pérez repasó los logros del Real Madrid en los últimos años

Este domingo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló en la ceremonia de las insignias de oro que premia a los socios más fieles.

En su discurso, con mensajes contundentes, afirmó: «Aquí nadie se rinde» y subrayó: «Seguiremos luchando por todo, año tras año».

Lea también

Carragher: Marruecos superará a Brasil... y se despedirá del Mundial a manos de esta selección

¿Arnold o Carvajal contra el Bayern de Múnich? Arbeloa ya decidió.

Rumenigge: «Esta situación no me gusta... Recordad lo que hizo el Real Madrid en Múnich».

Y añadió el presidente del club blanco: «Debemos estar orgullosos del Real Madrid... el club que sigue liderando todas las principales clasificaciones de las evaluaciones internacionales de importancia y que goza de la mayor reputación».

Pérez añadió: «Somos una gran familia; nuestra unidad es la mayor fortaleza. Hemos ganado 58 títulos en 15 temporadas».

Además, destacó la renovación del Bernabéu: «Estamos completando la mayor transformación... que ahora ofrece más comodidad y seguridad, y está equipado para que ningún partido se interrumpa por el clima».

Estas palabras llegan cuando el equipo lucha por mantenerse en la pelea por La Liga, a nueve puntos del líder, el Barcelona, y se prepara para el decisivo duelo del miércoles en Múnich, en la vuelta de cuartos de la Champions, tras perder 2-1 en la ida.

Anuncios