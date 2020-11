Pere Riera: "Es extraño que nadie quiera refinanciar la deuda del Barcelona"

El precandidato a la presidencia del Barcelona expone en Goal las líneas maestras de su proyecto.

Pere Riera ( , 1966) es el único precandidato a la presidencia del Barcelona que ha jugado al fútbol a cierto nivel tras jugar en el Júpiter y el Blanes, entre otros. El suyo es un proyecto completamente nuevo, pues es de los pocos aspirantes que nunca ha tenido que ver nada con ninguna junta anterior y tampoco se ha visto involucrado en ningún otro proceso electoral pero ya sabe que en esta ocasión, con otros ocho contendientes ya confirmados, salir elegido presidente puede ser más dificil que en otras ocasiones.

¿Por qué ha decidido presentarse a las elecciones?

"Un grupo de personas involucradas en la vida del Barcelona pensaron en mí por mi carrera profesional, deportiva y personal, fueron ellos los que decidieron que yo fuera la voz que les representara".

Es el único precandidato, junto con Fernández Alá, que nunca ha participado en la vida institucional del club ni en un proceso electoral. ¿En qué se diferencia su proyecto?

"Vengo del mundo del fútbol, he sido deportista, y también he sido directivo de grandes compañías, queremos ver la situación económica del Barcelona, hay cosas a las que hay que poner situación o será imposible hablar de otros nombres u otras cuestiones".

También es el único precandidato que ha jugado a fútbol a cierto nivel. ¿Se ve tomando decisiones deportivas o quien debe decidir es la dirección técnica?

"Conozco el fútbol desde el campo, y se ve muy distinto desde ahí que desde arriba. Los futbolistas quieren jugar, tener tranquilidad y seguridad y que no haya polémicas. La dirección deportiva deben llevarlo los especialistas. El responsable debe ser una persona motivadora, con conocimientos y debe tener trato directo con el mundo del deporte. No me refiero sólo a los futbolistas sino también al resto de secciones profesionales y no profesionales".

Hasta la fecha se conocen pocos nombres en su candidatura. ¿Quién será el responsable técnico si resulta vencedor en las elecciones?

"Honestamente, no. Como todos los candidatos hemos tenido contacto con diferentes personas que son instituciones en el mundo del fútbol pero estos profesionales que tomarán decisiones en función del proyecto que le presenten, llamar mañana a nombres que no voy a decir es algo a lo que no voy a jugar. Lo primero es tomar las riendas financieras y luego sabremos de qué disponemos para hacer qué promesas. No queremos hacer promesas falsas".

¿Qué perfil debe tener el entrenador del Barcelona?

"A nivel personal creo que tanto Jürgen Klopp como Pep Guardiola podrían ser grandes entrenadores para el Barcelona pero hablar de uno o de otro... Cuando hablamos de Guardiola, que para mí es un ejemplo desde que era un jugador, o de Klopp, al que no conozco, hay que tener en cuenta sus aspiraciones. Guardiola no tiene intención de regresar a Barcelona a menos que no sea como socio o aficionado. Es por eso que no voy a hacer promesas pero sí tenemos avanzados contactos con profesionales del mundo del deporte para entrar en el organigrama del Barcelona a nivel organizativo. De momento tenemos confirmada a Luri Sorroche, que es entrenadora y está muy preparada, en breve tendréis noticias de qué puede hacer. ¿Quién será el entrenador del Barcelona? Por ahora no lo sé, espero que guste antes nuestra candidatura".

También suele hacer hincapié en recuperar la Masia. ¿En qué momento se perdió?

"No sé si es adecuado hablar de recuperar la Masia. La conozco muy bien porque tuve la suerte de tener un hijo elegido para formar parte del fútbol formativo, a veces se habla mucho de la Masia y no de lo que hay detrás. A nivel de fútbol base podemos tocar algunas cosas porque no hay nada perfecto pero la Masia sigue siendo un ejemplo mundial, hay clubes de todo el mundo que utilizan nuestra misma filosofía. Lo que comenté es que muchos jugadores, cuando llegan al momento de dar el salto profesional, estamos desconcertados. Prácticamente no llegan jugadores al primer equipo, no sabemos si la formación de los chavales seguirá y creo que se puede orientar un poco más. La Masia debe ser un fundamento del Barcelona como parte de un proyecto de sostenibilidad para que haya seis, siete u ocho jugadores formados en casa y luego fichar a otros jugadores, los que haga falta, y no al revés como ha pasado últimamente. El cambio ha llegado con Ansu Fati pero ha llegado algo tarde".

¿Por qué cree que al talento del filial le cuesta alcanzar el primer equipo?

"Tampoco quiero llevarles la contraria a Luis Enrique y a Valverde, será complicado para mí, pero que no tengamos jugadores preparados para subir al primer equipo es algo que hay que plantearse. Alguien debería dar explicaciones sobre por qué cogemos niños de cuatro y cinco años, les entrenamos desde prebenjamines y a la hora de dar el salto dicen que no hay ningún niño preparado".

En esta línea, anunció que firmaría ante notario que levantaría alfombras si gana. ¿Qué significa eso?

"Llevo más de veinticinco años dirigiendo compañías con volúmenes de facturación importantes y lo que vemos es que el socio del Barcelona lleva seis o siete años viendo escándalos económicos y denuncias fiscales, son situaciones que nos están dañando mucho, también a nivel internacional. El club tiene un endeudamiento de mil millones de euros y eso no sería un problema muy grave porque el patrimonio, entre activo y pasivo, es muy superior. Está incluso permitido por la ley. Pero en este endeudamiento las partidas no son claras, no se sabe qué se destina a la nueva ciudad deportiva, por ejemplo. Y hay otra cosa muy grave, la cuenta de pérdidas y ganancias, el cash flow. Hay cerca de trescientos millones de pérdidas y cualquier auditoría puede derivar en tener que presentar al club en quiebra. Eso representa que habría un concurso de acreedores y el club pasaría a estar en manos de entidades financieras y no de los socios, ya sean bancos, grupos de inversión o inversores extranjeros. Como socio no me gustaría que cayéramos en estas manos porque perderíamos el derecho a voto y el Barcelona sería una empresa con un consejo de administración. Esto es lo que no queremos y hay mucha gente preocupada. Queremos hacer una auditoría para aclarar los números, llevarla a notario y ponerla a disposición de cualquier socio que quiera consultarla. A partir de ahí empezaríamos a construir un nuevo Barcelona asegurando que el club seguirá estando en manos de nuestros hijos".

Hay partidas importantes, como algunos fichajes, que se financiaron con créditos que no empezarán a devolverse hasta 2021. Hay también un acuerdo con Goldman Sachs. En un contexto en el que la deuda está disparada y el club ha tenido que reducir su capacidad de endeudamiento por la crisis del Covid-19, ¿cómo se puede evitar que el club caiga en manos de las entidades financieras que comenta?

"Es que tenemos que saber cómo están estos créditos, porque tenemos poca información. Tener créditos en un club cuyo patrimonio supera los tres mil millones de euros, si es un crédito a largo plazo, no debería ser un problema pero no sabemos nada. Es algo tedioso pero el crédito no es lo más preocupante. Me preocupa más que se pida ayuda a Goldman Sachs que da créditos a cambio de acciones".

El Barcelona no tiene acciones.

"Exacto. ¿A cambio de qué ha aceptado darle dinero al Barcelona, pues? Como no lo sabe nadie y los que dicen saberlo tienen poca credibilidad".

Tampoco hay acuerdo con la rebaja salarial y la junta gestora no descarta proceder de forma unilateral en un contexto en el que Messi tampoco tiene nada clara su continuidad.

¿Qué haría usted si hoy fuera presidente del Barcelona?

Urge un acuerdo con los jugadores, de todas formas.

"Considero que es imposible que haya soluciones con una junta que ha dejado el club como lo ha dejado, con una relación con el vestuario como está y que encima utiliza esta negociación como una amenaza, no es el camino adecuado. Lo que hay que hacer es poner paz y si Tusquets no alcanza ningún acuerdo y actúa de forma unilateral acabaremos en los juzgados otra vez. Hay que frenar tantos escándalos. La Asamblea de Compromisarios o quien sea debe intervenir para que sean los socios los que salven al club. 190 millones de euros son mucho dinero pero el club tiene ingresos multimillonarios".

Los ingresos han caído y el gasto se mantiene. Sin Goldman Sachs, ¿cómo afrontar los próximos pagos?

"Haciendo un buen plan de financiación sin pasarle el marrón a los demás. Es como si llego a una institución, creo un problema y se lo dejo a los empleados para que lo resuelvan. El Barcelona debería estudiar muy bien cómo refinanciar la deuda. Algo extraño pasa, que no haya nadie que quiera refinanciar una deuda de un club con unos ingresos de mil millones de euros y un patrimonio de tres mil, me sorprende".

La cuestión financiera es compleja pero la renovación de la plantilla tampoco es nada fácil. ¿Cuál de los dos retos es más difícil para el nuevo presidente, el financiero o el deportivo?

"Van muy ligados. Si quieres hacer un proyecto deportivo lo primero es saber de qué dispones. Luego hay que saber cómo invertir en el fútbol base para tener una plantilla con una cuota de jugadores de casa en el primer equipo. Hay que analizar qué hacemos mal en el proceso entre el juvenil y el primer equipo. Tener a seis o siete de casa que quieran al club es nuestro modelo y si no lo conseguimos será muy difícil. Hoy en día es muy difícil fichar a según qué jugadores y hacemos cosas que no se acaban de entender".

Hablemos de Leo Messi. ¿Cómo se tomó que enviara un burofax para solicitar ser traspasado?

"Sinceramente no me sentó mal, le entendí. No le conozco personalmente pero le he seguido muchísimo. Lleva veinte años en el Barcelona, su familia está totalmente integrada en la ciudad y sus hijos han nacido en Barcelona. Es el mejor de la historia y lo ha demostrado muchas veces. Lo que Messi le ha dado al Barcelona es todo. Se ha visto por qué se ha llegado a este extremo, según qué actitudes de según qué presidencias sobraban".

¿Algo que reprocharle a Bartomeu en su postura de no ceder?

"Lo que siempre le pido a una persona que decide cambiar de proyecto es que sea consciente de su postura. Los últimos dos años del Barcelona tendrán consecuencias económicas en el club porque se exigirán explicaciones. Me duele que se llegue a estos extremos cuando lo mejor es hacer una retirada a tiempo. Lo que haya hablado Bartomeu con Messi no sirve de nada. Messi ya ha dicho que quiere negociar con el nuevo presidente pero no podemos olvidar que tiene treinta y tres años y ha tenido mucha responsabilidad durante muchos años, algún día decaerá y, al final, la decisión será suya. Tenemos la oportunidad de mostrarle un proyecto a cuatro años vista para que él decida pero si él quiere tomar un camino distinto será su decisión. El Barcelona se fundó en 1899 y continuaremos".

Con las elecciones del próximo 24 de enero, Messi tendrá tiempo de negociar legalmente con quien quiera antes de que el nuevo presidente tome posesión. ¿Teme que alguien pueda convencerle antes de las elecciones?

"Sin duda pero Messi deberá valorar cuáles son los proyectos de los distintos precandidatos y, si quiere, elegir uno para empezar a negociar. Se trata de preguntarle cómo se ve y cómo sería más feliz. Seguro que hay un encaje para él".

¿Llegará a jugar Messi en el nuevo Camp Nou?

"Me encantaría".

¿Tiraría adelante el proyecto del Espai Barça tal y como está, pues?

"Por supuesto, el club lo necesita. Digo si me gustaría que procediera pero luego habría que estudiar si se puede pero no puede ser que haya otros clubes de que lo tiran hacia adelante y nosotros ser los últimos. Creo que la remodelación es fundamental, por imagen, por los socios y los ingresos".

Para acabar, si se le apareciera el genio de la lámpara y le ofreciera un fichaje, cualquiera, ¿a quién elegiría?

"Hay muchos nombres pero es difícil de decir. Años atrás era más fácil fichar jugadores que destacaran en la y las ligas europeas pero ahora es complicado porque el fútbol está haciendo un cambio a todos los niveles. En nuestro caso sería la dirección deportiva no yo el que hablaría de qué jugadores es conveniente fichar en función de la información recabada. Personalmente tiraría de la Masia y si hay que pasar un año en blanco, que ya ha sucedido, pues lo pasamos pero es difícil hablar de nombres. Ahora lo que hay que hacer es apoyar al equipo y al entrenador que tenemos".

¿A Neymar no lo quiere ver ni en pintura?

"Al contrario, me encanta su fútbol y dio unos resultados muy positivos pero plantearnos ahora mismo ficharle me parece una locura".