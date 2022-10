Pepe Castro: "Si toda Europa legisla contra la Superliga ¿por qué nuestros políticos son los únicos que están a favor?"

El presidente sevillista alza la voz y pide reflexión a los partidos políticos en GOL TV

Pepe Castro, presidente del Sevilla FC, no se anda por las ramas. El presidente sevillista se ha mostrado muy beligerante con la nueva Ley del Deporte y está dando la cara en toda la crisis que se ha formado en el fútbol español, sobre el que planea la sombra de un posible parón del campeonato, como respuesta a la no inclusión de las enmiendas que piden Javier Tebas y la abrumadora mayoría de los clubes de la Liga. Esas enmiendas afectan a tres temas de interés: la Superliga, el acuerdo con CVC y los derechos de televisión.

"Estamos muy enfadados. Esta Ley del Deporte, después de haber retirado enmiendas que parecían claro que iban a salir adelante, debilita enormemente LaLiga", comentó Castro en GOL TV.

Castro: "No nos temblará el pulso, nos defenderemos"

"Vamos con claridad meridiana con el diálogo, a resolver un problema que es de todos pero no nos temblará el pulso y si tenemos que tomar otras decisiones, que ojalá que no, porque no serían buenas para nadie, pero tenemos que defender los derechos de los 39 clubes, los derechos de LaLiga y los derechos de todas las aficiones", decía Castro sobre la posibilidad de pactar un parón si no se escucha a los clubes.

"¿Cómo pueden estar nuestros políticos a favor de la Superliga? Es una barbaridad"

Castro incidía en los problemas que acarrearía la Superliga: "Sería empobrecer de nuevo los equipos y habría menos competitividad porque al final solo quedarían los grandes, que tendrían unas posibilidades económicas diferentes. Ahora el Sevilla y el Villarreal pueden ganar títulos, y de otra forma no podría ser. Es una barbaridad que el resto de Europa está en contra. ¿Cómo pueden estar nuestros políticos a favor? No tiene ningún sentido".

Castro reiteró que "toda Europa está en contra. Inglaterra, Italia y Alemania han legislado en contra. ¿Por qué los políticos en España son los únicos que están a favor?", se preguntó en GOL TV.

Castro dimite como miembro de la junta de la RFEF

Además, el presidente del Sevilla FC se reitertó en su decisión de dimitir de su cargo, de manera irrevocable, en la junta directiva de la RFEF, al no disculparse Luis Rubiales de sus comentarios, a través de un 'whattsapp' privado, donde se inclinaba por una derrota del cuadro hispalense.