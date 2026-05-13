Pep Guardiola habló sobre Nathan Aké en la rueda de prensa previa al partido del Manchester City contra el Crystal Palace. El internacional holandés, con 58 partidos jugados, podría dejar el club tras seis temporadas.

Aunque Guardiola lo valora, el defensa apenas ha jugado: solo 1535 minutos esta temporada. Se rumorea que podría fichar por la Serie A tras el verano.

Sin embargo, Guardiola quiere que se quede: «Me gustaría que se quedara con nosotros», dijo en la rueda de prensa. «Pero no sé qué va a pasar».

Lo elogia: «Pocos jugadores son tan fiables como él. En concentración y cumplimiento de su tarea, Nathan es uno de los mejores que he visto; es increíble».

Guardiola justifica su escaso minutos: «Le cuesta jugar cada tres días, pero cuando lo hace está ahí». Y recuerda: «Contra el Brentford jugó un partido completo ante Schade y Thiago, que se metían constantemente en profundidad. ¡Vaya, Nathan!».

Por eso, su marcha sería un golpe duro. «Es uno de los mejores compañeros que he visto: un fichaje increíble, fiable y de primera», concluye Guardiola.

Aké fue fichado del Bournemouth en verano de 2020 por unos 45 millones de euros. El zurdo jugó 175 partidos con el Manchester City y ganó cuatro ligas y una Liga de Campeones. A pesar de su situación en Inglaterra, Aké tendría asegurada su plaza en la convocatoria de Ronald Koeman para el Mundial.