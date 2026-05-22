Pep Guardiola anuncia una gran noticia sobre su futuro en el Manchester City

Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City al terminar esta temporada, según anunció hoy el club inglés. Desde hace meses se especulaba con su salida. Su exayudante, Enzo Maresca, es el candidato para sustituirlo.

Guardiola llegó en 2016 y se va diez años después con 20 títulos. Seguirá vinculado al City Football Group como embajador mundial.

«Hemos trabajado, sufrido y luchado a nuestra manera. El esfuerzo tiene muchas formas: el partido en Bournemouth en el que perdimos la Premier y vosotros estabais allí, los encuentros en Estambul donde también estuvisteis...». Guardiola agradece el apoyo de la afición.

Lo hicimos por todos vosotros y habéis sido fantásticos. Aún no lo sabéis, pero dejáis un legado. Ahora que mi tiempo termina, sed felices. Oasis ha vuelto. Señoras y señores, gracias por vuestra confianza. Gracias por desafiarme. Gracias por quererme», concluye un Guardiola enormemente agradecido.

El presidente Khaldoon Al Mubarak elogia su labor: «Durante diez años, la honestidad y la confianza han guiado cada decisión junto a Pep. Hoy, la mejor decisión es que concluya su etapa como entrenador del Manchester City».

El director ejecutivo, Ferran Soriano, elogió al entrenador saliente, Guardiola: «Siempre le estaremos agradecidos a Pep y atesoraremos los muchos recuerdos inolvidables. Es una leyenda del City... para siempre».

El domingo se sentará por última vez en el banquillo del City, segundo de la Premier, que cerrará la temporada ante el Aston Villa, campeón de la Europa League.