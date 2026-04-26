Pep Guardiola: «Al final del partido, me dieron ganas de matar a Tijjani Reijnders»

En Inglaterra circulan imágenes en las que se ve a Pep Guardiola corriendo para abrazar a Tijjani Reijnders tras el gol de la victoria de Nico González en la semifinal de la FA Cup. El holandés ya había sido sustituido.

El Southampton parecía ganar el sábado al ponerse adelante a los 80 minutos.

Sin embargo, los Citizens remontaron con tantos de Jérémy Doku y González en el cierre.

Reijnders fue titular, pero a los 86’ lo reemplazó Bernardo Silva.

Un minuto después del cambio, González marcó de lejos. Guardiola, en la banda, corrió al banquillo para abrazarlo.

Tras el partido, Sky Sports preguntó a Reijnders por esas extrañas imágenes. «Se acercó a mí enseguida. ¿Qué me dijo? Eso es algo entre nosotros».

Guardiola, mucho más locuaz ante la BBC, repitió sus palabras: «Le dije que podría haberlo matado, porque había jugado tan bien. No ha jugado mucho últimamente, pero lo hizo realmente excelente».

Reijnders llegó el verano pasado del AC Milan por cincuenta millones de euros. Comenzó bien en Inglaterra, pero con el paso de los meses se fue quedando en el banquillo.