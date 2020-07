Peñarol puso en alerta a Colo Colo en Copa Libertadores

El secretario general de los Carboneros, Evaristo González, advirtió que "si el Gobierno nos recomienda no viajar, no vamos a viajar".

El calendario que oficializó la Conmebol para la reanudación de la , puede generar inconvenientes para el duelo que protagonizarán y Peñarol, cuyo retorno a la competencia está pactado para el próximo 15 de septiembre en el Estadio Monumental.

Y es que el secretario general de los Carboneros, Evaristo González, manifestó su preocupación por el avance del coronavirus en el país y deslizó la posibilidad de no viajar para completar la tercera fecha del máximo certamen continental.

“A nosotros nos sorprende. Lo verdad lo miramos con muchísima preocupación. Nos preocupan de sobremanera , , , e incluso Perú, países sumamente comprometidos -con el Covid-19-“, sostuvo el directivo en diálogo con Radio Agricultura.

Más equipos

¿Cuántos kilómetros deberá recorrer Colo Colo en la Copa Libertadores 2020?

Y en la misma línea, avisó que “la verdad, nos preocupa que tengamos que viajar a Chile y jugar en Chile. Es un tema sumamente grave y nuestra responsabilidad es no poner a nadie en riesgo del plantel”, complementó.

Pero además advirtió que “en este momento nos están poniendo a Colo Colo, Peñarol y a todos los equipos que estamos en la Copa como rehenes. Acá se necesitan permisos estatales, acá ( ) no entra una delegación del país que sea si no cumple una cantidad de normas sanitarias. ¿Cómo piensas que pueden llegar a jugar cuando todo el equipo que venga estará en cuarentena?”, reflexionó.

EL FIXTURE DE COLO COLO EN LA COPA

El artículo sigue a continuación

Y agregó: “El que viene estará en cuarentena, el que va o vuelve estará en cuarentena. Ponte en el caso que Chile no nos ponga en cuarentena a nosotros, pero cuando volvamos a Uruguay estaremos en cuarentena. Nosotros vamos acatar al Gobierno y no a la Conmebol eso que quede claro, no vamos a desacatar lo que diga el Gobierno y si ellos nos recomiendan que no viajemos, no lo haremos. En este caso, se lo comunicaremos a la Conmebol”.

Finalmente, el dirigente charrúa comentó que “entiendo todos los compromisos televisivos y que son importantes, pero que nosotros viajemos a los países me parece, primero, que está mal. Me pregunto si esto que se está planteando, si alguien está parado en la realidad… Nosotros pensábamos que esto volvería en octubre, porque además estamos destrozando la calidad del juego; imagina el partido que tendrá Colo Colo después de haber empezado dos semanas antes, le falta fútbol. Como está la situación, no creo que se juegue en esas fechas, es un intento pero no creo que se pueda“, cerró.