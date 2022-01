Pellegrini: "Un tubo de plástico no sé si pudo producir tanto daño"

Manuel Pellegrini dio su versión de la victoria de Betis en el derbi de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla. El técnico se mostró satisfecho con la victoria y también lanzó un mensaje sobre que debe investigarse la agresión a Joan Jordán que obligó a suspender el partido y si el daño de una barra de plástico era suficiente.

"Contento por estar en la siguiente ronda. Creo que se ha hecho un daño muy grande al fútbol por un acto que no tiene justificación. Se castigó a 55.000 personas que no tienen culpa. Se merece investigación. Un tubo de plástico desde esa distancia no sé si pudo producir tanto daño. El daño al fútbol está hecho, pero es un daño que hay que investigarlo. Condeno la persona que tiró el tubo, pero hay que investigar las consecuencias. Creo que el derbi y el fútbol sufrieron un daño muy grande. Esto sucedió en otras ocasiones y no se suspendió", aseguró.

Los objetivos del Betis tras el derbi: "Ahora tenemos la obligación de ganar el martes al Alavés. Queremos mejorar el papel del año pasado (en Copa), pero no miramos más allá. El año pasado jugamos dos partidos muy buenos frente al Sevilla, pero no se nos dio los resultados. La misión del equipo es jugar bien toda la semana, no contra un rival concreto. No tenía ninguna necesidad interna de ganarle al Sevilla. No cambio ganar al Sevilla y no estar a final de año en Europa".

Una alegría para la afición: "Estoy contento, pero también amargado porque quería que la afición hubiese estado en el estadio. Hubiese sido mucho más bonito. El fútbol no es lo mismo sin hinchas. Me alegro de que estén felices por ganarle al Sevilla, pero más por seguir en la Copa. La hinchada del Betis es muy importante. Hoy me dio pena no ver las gradas llenas. Creo que la hinchada del Betis tiene todo mi respeto, antes estuve en España y creo que todo el mundo sabe de su pasión".

Investigación sobre los hechos de Jordán: "Creo que el hecho de ayer necesita una buena investigación. Hay dos versiones distintas, nadie puede tener la verdad, pero lo de ayer no le hace bien al fútbol. Creo que el daño al fútbol es tan grande que necesita una investigación. No podemos volver a tener estadios sin público. Un tubo de plástico a esa distancia no se qué daño pueda causar, pero el daño al fútbol está hecho. Me alegro de que Jordán esté en su casa sin problemas. El derbi en Sevilla es una rivalidad muy buena y ayer se vio manchado. Lo primero que condeno es la persona que tiró el tubo a la cancha, las consecuencias es lo que hay que investigar. El derbi en Sevilla es una rivalidad muy buena y ayer se vio manchado. Lo primero que condeno es la persona que tiró el tubo a la cancha, las consecuencias es lo que hay que investigar"

El artículo sigue a continuación

Lectura del partido: "He visto dos partidos distintos. Ayer tuvimos cada uno una jugada y marcamos, hoy tuvieron un cabezazo al larguero... El año pasado ganaron jugando nosotros mejor, hoy hemos ganado nosotros".

El debut de Sabaly: "Me alegro mucho por él. Ha pasado casi seis meses desde que llegó y sufrió una lesión importante. Es un jugador muy útil, demostró que va a ser un aporte muy importante para nosotros".

La baja de Bellerín: "Sufrió un codazo que le rompió la boca, estaba mareado y no pudo jugar hoy ni ir al banco".