Pellegrini se anota otro Alcorconazo: Oxford, de tercera, lo eliminó con un 4-0

Manuel Pellegrini, que con su disfruta de un gran presente en la Premier League -viene de vencer al e instalarse en la parte alta, con puntaje de Champions- se anotó otro 'Alcorconazo' a su carrera como entrenador: Oxford United, el duodécimo de la League One (tercera categoría) le ganó 4-0 en Oxfordshire y lo dejó fuera de la EFL Carabao Cup.

You raised the roof today. Incredible. We’re back at home on Saturday, you’re not going to want to miss it! #OUFC pic.twitter.com/g8Kae8wsAq

No hubo mentalidad ganadora

Los goles de Moore (55'), Taylor (71', con Zabaleta resbalando), Fosu (84' -corriendo en soledad-) y Baptiste (92') metieron en la siguiente fase (se medirán a Sunderland) a los dirigidos por Karl Robinson, que del primer tiempo al segundo se volvieron incisivos y concretaron el peligro que generaron. Nueve remates al arco de Roberto Jiménez (contra 1 de WHU) encajaron los locales en el complemento, uno en el que pese a no contar con la mayoría de la posesión del balón lograron imponerse desde la presión a una zaga un tanto desacostumbrada de titularidades. El golero español evitó una goleada de proporciones.

El DT chileno materializó su predominio en el primer lapso, uno al que salió a jugar con modificaciones estructurales con respecto al once que batió sin problemas a los Red Devils el último fin de semana. Y no estuvieron a la altura los suplentes.

Además de Jiménez por Fabianski en la meta, Masuaku relevó a Cresswell en el lateral izquierdo, Zabaleta a Fredericks en el derecho, Balbuena a Ogbonna entre los centrales, el colombiano Sánchez jugó en vez de Declan Rice, Holland hizo lo propio por Yarmolenko, Wilshere por Noble, Snodgrass por Felipe Anderson y Ajeti por Haller. Solo Pablo Fornals e Issa Diop repitieron estelaridad... aunque en el segundo lapso entraron Haller, Anderson, noble y Pelle cambió el esquema a 4-4-2. Ningún atisbo de reacción le quedaban a sus dirigidos.

La derrota emula a la de la campaña pasada ante el AFC Wimbledon. Fue 4 a 2 por la , contra un rival al que los Hammers habían superado meses antes (3-1) en la Copa de la Liga de la que hoy se restó. Y, claro, al Alcorconazo de 2009: la mayor humillación de ante otro equipo madrileño (0-4 a manos de por ).

"No queremos que nuestros hinchas vean este tipo de presentaciones", se disculpó el argentino Zabaleta en una declaración que replicó la web oficial del club que esta noche no encuentra motivos para sonreír.

