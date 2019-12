Pedro vuelve a ofrecerse: "Si me llama el Barcelona lo dejo todo"

Pedro Rodríguez ha vuelto a mostrar su amor al , equipo al que le encantaría volver como ha manifestado en una entrevista para L’Esportiu.

“Si me llaman, lo dejo todo. Esta pretemporada hubo una posibilidad de regresar que se dio cuando nos enfrentamos con el al Barcelona en pretemporada y estuve hablando con el entrenador, pero la puerta se cerró rápido”

El canario termina contrato con el Chelsea a final de temporada y aún no tiene decidido su futuro aunque algunos rumores le vinculan con el , aunque él prefiere el Barcelona.

Precisamente de Can Barça partió con la llegada de Neymar, algo que le restaba protagonismo y minutos y motivo principal para emigrar tal y como reconoce.

“ Fui valiente, llegó Neymar y pasé a jugar menos , son cosas que pasan en el fútbol. Pero no tengo nada que reprocharle a Luis Enrique , fue de cara y siempre fue honesto conmigo. Lo fácil era quedarse y acomodarse. Estaba en la que considero mi casa con un buen sueldo, pero la oferta de Mourinho me convenció y fui a probar al Chelsea”.

A veces pienso en lo que hicimos y creo que es un sueño, pasa el tiempo tan rápido… Fue lo mejor de mi vida, bueno no sé si lo mejor, pero lo más importante. Hicimos feliz a mucha gente. Me emociono cuando ahora me recuerdan ese gol que marqué en Abu Dabi y que nos permitió ir a la prórroga para que Messi marcara el tanto con el pecho que sellaba los seis títulos”