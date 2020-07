Pedro Hernández: “Como Alianza, en ningún momento hemos visto la posibilidad de no jugar”

El presidente del equipo capitalino tiene la misma opinión que Lisandro Pohl sobre el torneo Apertura.

Pedro Hernández, quien hace un año asumió la presidencia del Alianza FC, en sustitución de Lisandro Pohl que ahora es el director ejecutivo del club, dio sus valoraciones sobre el panorama que se vive en el fútbol salvadoreño.



“Como Alianza, en ningún momento hemos visto la posibilidad de no jugar. Eso no lo tenemos en nuestro presupuesto. Tenemos también partidos de selecciones y algunos pueden decir que la Selección no tiene opciones o qué sé yo, pero estamos ahora entre los primeros seis (de CONCACAF). Nuestros activos son los jugadores y tenemos que velar por nuestros jugadores”, dijo el pope de los blanco.



“Si ustedes vieron que algunas reuniones fue porque faltaba explorar algunas opciones y ahora lo hemos ido haciendo de a poco. Creo que este martes se va a reunir de nuevo esta comisión de la liga y ya vamos a tener un poquito de claridad. Los que perderían más en no jugar son los equipos con más afición”, agregó Hernández, sobre el balance de no tener campeonato 2020-2021.