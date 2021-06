Pedri defiende a Morata y se queda con los que aplaudieron a la selección

"Conozco bien a Morata, tiene cabeza para eso y sabrá sobrellevar las críticas, seguro que el próximo partido va a marcar"

Pedri jugó contra Suecia los 90 minutos de partido y fue uno de los destacados. No brilló en la primera mitad, pero en la segunda manejó el centro del campo de la selección y acabó con buena nota ante los suecos. Además, se convirtió en el futbolista más joven en participar en una fase final y compareció en rueda de prensa desde La Ciudad d Fútbol de Las Rozas. Y precisamente por eso, comentó: "Antes de empezar con las preguntas, quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera. Desde Pepe Mel que apostó por mí, Koeman y ahora Luis Enrique. Un honor ser el más joven en una Eurocopa con España".

Balance del empate ante Suecia. "Para mí fue un partido que dominamos de principio a fin. Ellos también tuvieron dos, pero creo que tuvimos muchas oportunidades y si las seguimos teniendo el gol entrará".

Las críticas a Álvaro Morata. "Se siente muy bien, es muy fuerte de cabeza. Es un gran jugador, nos da mucho, está tranquilo, sabe que los goles llegan solos y estoy seguro de que entrarán solos".

El estado del césped. "No es excusa, no hemos empatado por el césped. Pero no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el próximo partido esté mejor"

Su mejor apoyo en la plantilla de España. "Me llevo muy bien con todos los de la plantilla, pero me llevo especialmente bien con Ferran Torres, hablo conél de lo que me pasa y queremos tener la cabeza fría en los partidos", reconoció el canario.

Silbidos a Morata. "Es mucho mejor jugar cuando la gente te aplaude que cuando te pita. Quiero quedarme con la gente que nos aplaudió, que nos va a ayudar mucho más que quedarnos con lo malo".

¿Pueden los pitos unir más al grupo? "Tenemos un gran grupo. Las cosas saldrán solas con el tiempo, hay que pensar en Polonia y las ocasiones van a entrar. Conozco bien a Morata, tiene cabeza para eso y sabrá sobrellevar las críticas, seguro que el próximo partido va a marcar"

¿Recibió algún mensaje de Messi felicitándole? "No he hablado con Leo, él estaba jugando su partido con Argentina. Los mensajes que me han llegado son de gente de mi familia, que son un chute de enería para mí para seguir haciendo las cosas bien".

Sobre Polonia. "Somos España, tenemos la exigencia de ganar. Tenemos que hacer lo mismo que contra Suecia, generar muchas ocasiones y seguro que los goles acabarán entrando"