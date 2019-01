Paulo Autuori y Jorge Luis Pinto ya palpitan el clásico del Torneo Fox Sports

En el marco del Torneo Fox Sports, Atlético Nacional y Millonarios tendrán su primer clásico del año. Esto dijeron sus técnicos en rueda de prensa.

El 2019 promete un duelo parejo e intenso entre Atlético Nacional y Millonarios, dentro y fuera de la cancha. A la conocida rivalidad que mantienen las aficiones, se suma ahora el que cada equipo trajo directores técnicos de renombre internacional para cubrir las salidas de Jorge Almirón, en el Verde, y Miguel Russo, en el azul.

Ambos entrenadores coincidieron en la conferencia de prensa oficial previa al inicio del Torneo Fox Sports que se disputará desde este viernes en Bogotá y que tendrá precisamente al Clásico entre paisas y bogotanos como juego inicial. Como era de esperarse, por todo el entorno que vive Nacional deportiva y administrativamente, el técnico brasileño acaparó gran parte de las preguntas de la prensa.

"Vamos a tener buenos partidos, a pesar del poco tiempo de entrenamiento. Estarán involucrados jugadores de alto nivel, por lo que esperamos partidos con calidad" señalo Autuori sobre lo que espera ver y dar durante la competencia.

Consultado sobre la salida de Jorman Campuzano a Boca, Paulo aseguró que "el tema es pasado y hay que mirar hacia el frente" deseándole éxitos en un histórico del fútbol mundial. "Confío mucho en la plantilla, hay jugadores muy jóvenes, pero es posible tener un equipo competitivo" agregó.

Como ya ha sido reiterativo, dijo sentirse "cómodo" en el club pese a la imposibilidad de contratar jugadores y afirmó que "lo que ha pasado no me quita la tranquilidad ni la confianza". No quiso caer en juegos de especulación sobre algunos nombres que suenan para llegar al equipo en caso de recibir una respuesta positiva por parte del TAS y se centró en el plantel actual: "Esta incertidumbre no es buena, pero nosotros tenemos que trabajar y es lo que estamos haciendo. Estoy muy contento con la manera en la que los jugadores están desarrollando su labor".

Del lado 'albiazul', Jorge Luis sabe que su equipo no puede ser inferior al reto de conseguir títulos, incluso si son torneos amistosos de pretemporada y por aso apunta a quedarse con el certamen como catapulta para que los jugadores entreguen el máximo en la Liga: "Millonarios deberá responder por su nombre, camiseta e historia; hemos venido a pelearla".

Pinto está convencido que la unión de toda la familia azul es el pilar para conseguir grandes cosas e hizo un llamado para estar "Todos juntos: equipo, cuerpo técnico, directivos e hinchada podemos hacer cosas buenas por Millonarios".

El técnico mundialista anunció que habrá rotación en el equipo aprovechando el torneo y dio pistas de lo que espera de sus jugadores en la cancha: "Vamos a ver un Millonarios con un sistema muy marcado, con reducción de espacios, presionando, que va a salir jugando y que va a proponer".

Tanto Pinto como Autuori coincidieron en hacerle un llamado a las aficiones para que disfruten del torneo, asistan al estadio El Campín en familia y por supuesto, en convivencia entre las hinchadas, no solo propias, sino también de Santa Fe y América: "que después de un partido, gane quien gane, nos podamos abrazar todos" dijo el santanderano.

"Queremos una atmósfera buena, que la gente esté involucrada en el juego y apoye a sus equipos como debe ser. Mañana tenemos un clásico que genera mucha emoción en los hinchas, ojalá podamos brindar un buen espectáculo, que sea tanto dentro como fuera de la cancha", finalizó el técnico Verdolaga.