Paul Ince respalda a Alexis Sánchez: "Podría convertirse en un hombre clave del Manchester United"

El histórico ex jugador inglés cree que el chileno volverá a Old Trafford cuando finalice su préstamo en Inter. "Podría lucir fantástico y explotar".

Alexis Sánchez fue uno de los tantos futbolistas perjudicados con la pandemia del Covid-19. El atacante chileno poco a poco comenzaba a entrar en la consideración de Antonio Conte para comandar la ofensiva del ; sin embargo, la crisis sanitaria truncó su alza futbolística.

Y es que fue uno de los países golpeados con mayor fuerza con la propagación de la enfermedad. Por lo mismo, el cuadro lombardo se vio obligado a adoptar una serie de medidas y enviar a los futbolistas a sus hogares luego de la confirmación de la suspensión de la .

A Alexis Sánchez no lo distraen los rumores

En ese contexto se le plantea un escenario de incertidumbre al Niño Maravilla. El hombre de La Roja se encuentra a préstamo en el cuadro Nerazzurri hasta el 30 de junio y no tiene claro si terminará la temporada defendiendo a los de Milán o tendrá que regresar a Old Trafford como lo estipula su contrato. Incluso la prensa británica especula que no volverá al conjunto inglés debido a que no entra en los planes de Ole Gunnar Solskjaer para el próximo curso.

Algo que contrasta con el deseo del histórico ex futbolista Paul Ince, quien aseguró que espera que el bicampeón de América con La Roja sea clave en el equipo en la próxima campaña. "No descartaría que Sánchez regrese al United y sea clave de su equipo la próxima temporada. El fútbol es un juego viejo y divertido", apuntó el actual comentarista y ex volante del United en diálogo con Paddy Power.

"Sánchez definitivamente podría regresar al United, lucir fantástico en el entrenamiento y explotar. Golpear de entrada va a ser importante para sus planes. Luego viene la pretemporada y es un jugador totalmente diferente a la temporada anterior, y se transforma en tu hombre clave", complementó.

Ante las múltiples críticas a su desempeño (con cinco goles en 45 juegos desde que se mudó del ) y a su poca comunicación con el resto de sus compañeros, sostuvo: "Sé que se habla de que es un poco solitario, pero está bien, algunas personas son así. Esto se trata de lo que sucede en el campo, y se puede ver que siempre está intentando hacer las cosas bien cuando juega".

Finalmente, se refirió a los rumores sobre una posible llegada al , aunque su elevado salario sería el principal obstáculo. "Si alguien puede sumarlo y hacerlo jugar en la posición correcta, todavía tienes un gran jugador allí. Si ese es West Ham, quien puede construir su equipo a su alrededor, entonces es un gran negocio".

"Donde quiera que vaya, tiene que estar jugando semana tras semana. No solo para justificar su salario, sino para su propia carrera. Y estoy seguro de que está desesperado por jugar. Lo he visto mucho, y nunca fue por falta de intentos que las cosas no funcionaron", cerró.