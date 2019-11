Pascal Cygan: "Antes de jugar con el Lokomotiv, había diez rusas esperándonos en el hotel para cansarnos"

El ex defensa del Arsenal revela una particular anécdota de cuando Henry, Pires y compañía disputaron un partido de Champions League.

Mucho se habla sobre si es aconsejable para un futbolista tener sexo o no la noche previa a un partido. Hay quienes dicen que no incluye en nada, pero no son pocos los entrenadores que les prohíben a sus dirigidos tener relaciones horas antes de un compromiso. En ese sentido, resulta curiosa la anécdota que ha revelado el ex jugador del Pascal Cygan.

En declaraciones realizadas para La Voix du Nord, Cygan contó una particular historia que le ocurrió cuando jugaba para los Gunners en la temporada 2003/2004, cuando compartía vestuario con estrellas de la talla de Thierry Henry, Robert Pires o Sylvain Wiltord, todos ellos miembros del famoso Arsenal de Arsene Wenger, ese que ganó la Premier League sin perder un solo partido y que, entonces, fue conocido como los 'Invencibles'.

Cygan recordó qué situación tuvieron que atravesar la ocasión en la que debían visitar al Lokomotiv de Moscú en , por la Liga de Campeones. "Cuando llegamos al hotel de Moscú había diez modelos rusas esperándonos, sentadas delante del bar. Más tarde nos explicaron que estaban allí para tratar de cansarnos antes del partido", desveló el ex defensa del conjunto británico.

Casualmente, el Arsenal no tuvo un buen desempeño la noche del partido y se volvió a con un empate sin goles. Sin embargo, según Cygan, que no jugó aquel encuentro, el 'pinchazo' no tuvo absolutamente nada que ver con las modelos: "No perdimos, y si mal no recuerdo, ninguno de los jugadores fue tan estúpido de caer en esa trampa".