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Liga de Campeones
team-logoParis Saint Germain
Stade Sebastien Charlety
team-logoBayern Múnich
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Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Paris Saint Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones

El Paris Saint-Germain se enfrenta al Bayern de Múnich en la Champions League femenina. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Stade Sebastien Charlety

El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich se enfrentan en la Champions League femenina en el Stade Sébastien Charléty de París. Ambos equipos disputan la fase de liga y luchan por puntos importantes para avanzar de ronda.

El PSG, dirigido por Paulo César, ocupa actualmente el sexto puesto de la clasificación. Las parisinas atraviesan una racha irregular: vienen de lograr una clara victoria por 4-0 ante el Le Havre, pero antes sufrieron una derrota por 0-4 frente al Olympique de Lyon que dejó al descubierto los límites del equipo.

El Bayern de Múnich viaja a París con la moral alta. José Barcala dirige a las muniquesas, que actualmente ocupan el séptimo puesto en la Champions League femenina y vienen de vencer por 3-1 al Werder Bremen en la Bundesliga.

El encuentro promete ser un duelo abierto entre dos equipos que todavía quieren recuperar terreno en la fase de grupos. El Bayern ha llevado la ventaja en los enfrentamientos directos recientes, un factor que obligará al PSG a reaccionar.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión por televisión y en streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich?

El PSG llega a este partido con un balance desigual: las parisinas han conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el Le Havre, mientras que el 0-4 frente al Olympique de Lyon fue su única derrota en ese periodo. En la Champions League femenina, el PSG empató 1-1 con el Manchester City en su último partido. En total, marcó siete goles y encajó seis en sus últimos cinco encuentros.

El Bayern de Múnich atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente en la Bundesliga, ante el Werder Bremen, terminó 3-1, y la victoria por 5-0 frente al VfB Stuttgart pone de manifiesto la capacidad goleadora de las muniquesas. En la Champions League femenina, el Bayern empató 2-2 con el Real Madrid Femenino en su último encuentro. En ese periodo marcó doce goles y encajó solo cuatro.

PSG

PSG - Formulario

OLL
L0-4
MON
W1-0
MCI
D1-1
PAR
D1-1
LEH
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCB

FCB - Formulario

STU
W5-0
RBL
W1-5
RMA
D2-2
LEV
W1-0
SVW
W3-1
Gol marcado (encajado)
16/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: alineaciones

Paris Saint Germain contra Bayern Múnich alineaciones probables

Manager

  • P. Cesar

Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: estado de forma

PSG

PSG - Formulario

OLL
L0-4
MON
W1-0
MCI
D1-1
PAR
D1-1
LEH
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCB

FCB - Formulario

STU
W5-0
RBL
W1-5
RMA
D2-2
LEV
W1-0
SVW
W3-1
Gol marcado (encajado)
16/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Paris Saint GermainEmpateBayern Múnich
2
1
2
Liga de Campeones
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Paris Saint Germain badge
Paris Saint Germain
PSG
2
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Paris Saint-Germain vs. Bayern de Múnich: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
W
W
W
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
W
D
W
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
W
D
W
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
W
D
W
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
W
W
L
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
W
D
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
312074+35
D
W
D
8
InterInterINT
311127-54
L
D
W
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
L
W
L
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
L
L
W
13
ServetteServetteSER
3102614-83
W
L
L
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
L
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
L
D
L
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
L
L
17
RomaRomaROM
301208-81
L
L
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
L
L
D
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

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