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Paris Saint-Germain contra Barcelona, previa de la Champions League: partidazo en lo más alto de la clasificación entre dos gigantes invictos

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Barcelona

Previa completa del partido entre el Paris Saint-Germain FC y el FC Barcelona en la Liga de Campeones de la UEFA. Analizamos sus últimos resultados nacionales y europeos, el estado de forma de ambos equipos y las principales claves de este gran duelo de la tercera jornada, que se disputará el martes por la noche en el Parque de los Príncipes de París.

Paris Saint-Germain vs Barcelona: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Parc des Princes

El Paris Saint-Germain F.C. y el FC Barcelona jugarán el 20 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Dos gigantes europeos se enfrentan en París

El Paris Saint-Germain recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes en un atractivo duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Luis Enrique se mide a su antiguo club en un partido de primer nivel europeo en el que ambos gigantes buscan afianzarse en la zona alta de la clasificación. Para el PSG, sumar los tres puntos en casa es fundamental para mantener el impulso, mientras que el Barcelona viaja a la capital francesa con el objetivo de prolongar su extraordinaria racha de victorias en todas las competiciones.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

La remontada del PSG en la segunda parte ante el Estrasburgo

El Paris Saint-Germain llega al martes reforzado por su victoria a domicilio por 3-1 ante el RC Strasbourg Alsace en la Ligue 1 el sábado 17 de octubre. Tras marcharse al descanso con un 1-0 en contra, el equipo de Luis Enrique remontó en la segunda parte gracias a los goles de Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3'). Ese triunfo liguero supuso la reacción ideal tras su ajustada derrota por 2-1 ante el Manchester City en la Champions League, con Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche y Khvicha Kvaratskhelia encontrando su mejor nivel de cara al martes.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Barcelona marca cinco goles ante el Real Betis

El FC Barcelona viaja a París en un gran momento tras imponerse por 5-2 a domicilio al Real Betis en LaLiga el sábado 17 de octubre. Los goles de Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62') y Dani Olmo (81') reflejaron su dominio. Sumada a su victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League el 13 de octubre, el equipo de Hansi Flick ha marcado nueve goles en sus dos últimos partidos, impulsado por la creatividad de Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo.

Noticias de los equipos y plantillas

Paris Saint-Germain contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryFabián RuizFabián RuizM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueO. DembeleO. DembeleJoan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíJoão CanceloJoão CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique aún no ha confirmado su probable alineación para el PSG, y la información sobre lesiones y sanciones sigue pendiente de concretarse. Se añadirán novedades cuando se acerque el inicio del partido.

En el caso del Barcelona, Hansi-Dieter Flick tampoco ha comunicado por ahora una convocatoria ni una alineación confirmadas. Actualmente no hay información disponible sobre lesiones o sanciones del equipo visitante y se esperan más detalles antes del encuentro.

Estado de forma

PSG

PSG - Formulario

B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BAR

BAR - Formulario

SAN
W7-2
SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
Gol marcado (encajado)
22/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG ha ganado sus últimos cinco partidos entre la Champions League y la Ligue 1, con 15 goles a favor y solo cinco en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Manchester City en la Champions League. Entre sus triunfos anteriores figuran una goleada por 6-1 al Slovan Bratislava en Europa y una victoria liguera por 3-1 ante el Le Mans. El equipo de Enrique ha demostrado una capacidad constante para marcar muchos goles y limitar a sus rivales en ambas competiciones.

El Barcelona también ha ganado sus últimos cinco partidos, sin sufrir ninguna derrota, entre la Champions League y LaLiga. Su encuentro más reciente se saldó con una victoria por 4-1 ante el Galatasaray en la Champions League. También ha marcado muchos goles en la competición doméstica, incluida una victoria anterior por 7-2 ante el Racing Santander durante esta racha. El equipo de Flick ha mostrado tanto poder ofensivo como solidez defensiva en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateBarcelona
3
1
1
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
13Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con una victoria del PSG por 2-1 en el campo del Barcelona en la Champions League en octubre de 2025. En sus últimos cinco duelos de Champions League, el PSG ha ganado tres veces, por una del Barcelona, y han empatado una vez, aunque el Barcelona logró una victoria por 3-2 en París en abril de 2024. El PSG ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros y el Barcelona, siete.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

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