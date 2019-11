Paraguay cerró sus preparativos de cara al último amistoso del año

La Albirroja se movilizó este lunes en el estadio que será sede del encuentro contra el seleccionado árabe, en Riad.

Tras el entrenamiento en el estadio ‘Príncipe Faisal bin Fahad bin Abdolazis’, el entrenador Eduardo Berizzo brindó declaraciones al canal local que emitirá la señal del encuentro de este martes.

“Para nosotros es muy importante este partido, siguiendo con nuestra preparación para la próxima eliminatoria. Venimos de hacer un buen partido ante Bulgaria e intentaremos repetir nuevamente ante Arabia Saudita”, dijo el Toto.

Al ser consultado sobre las características del adversario, Berizzo resaltó que se trata de “un rival muy fuerte”.

“He visto cómo jugaban, los he visto en el mundial, he visto sus partidos actuales con su nuevo entrenador”, agregó el DT quien aún no definió el equipo.

El argentino advierte que Arabia Saudita “es un equipo que juega bien, que intenta asociar, un equipo rápido en ataque, de mucha transición, mucha velocidad, un equipo peligroso” y que intentará sacarle el máximo provecho para sacar conclusiones.

El artículo sigue a continuación

“Nos pondrá a prueba e intentaremos primero presionar para que no jueguen cómodos y luego imponer nuestro fútbol”, concluyó.

Arabia Saudita y se enfrentarán este martes, desde las 13:30 (Hora de y Paraguay).