Para Pinto: “A James le iría mejor en Inglaterra o Francia”

Jorge Luis Pinto, técnico mundialista, cree que sería la mejor opción para un jugador que en Real Madrid se perdió en los últimos años.

Ya se sabe que James Rodríguez no se quiere quedar en . Y que en la casa blanca no hay espacio para el jugador colombiano, que en la última temporada no fue tenido en cuenta por Zinedine Zidane. En cuanto a eso se han conocido varias especulaciones sobre su futuro, pero para Jorge Luis Pinto, entrenador mundialista, el cucuteño debería tener un solo destino.

“A James le iría bien en cualquier equipo inglés o italiano. Lo importante es que se vaya del Madrid porque no es sano que se quede. Ya quemó su etapa en este club y es hora de mirar para otro lado”, dijo Pinto en diálogo con EFE.

Además añadió: “Es necesario que lo haga ahora pensando en las eliminatorias para 2022. Él necesita jugar, retomar su nivel y demostrar que puede ser otra vez el hombre que comande a la selección de ”.

Recordemos que Pinto llegó este lunes a Madrid en el Vuelo del Deporte, proveniente de Bogotá, y que ya se encuentra rumbo a Medio Oriente para asumir como entrenador de Emiratos Árabes, selección que lo contrató por el próximo periodo.