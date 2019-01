Para Miguel Ángel Garza, regreso de Carlos Salcedo lleva a fortalecer el futbol mexicano

Miguel Ángel Garza habló sobre la llegada de Carlos Salcedo a Tigres, que implicó su regreso a México en medio de críticas.

El regreso de Carlos Salcedo al futbol mexicano tiene un común denominador para el Club Tigres de la UANL: fortalecer el futbol mexicano. A palabras de Miguel Ángel Garza, presidente de la institución regiomontana, repatriar al ex defensor del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga conlleva no dejar escapar los hombres con mayor proyección.

Al darse a conocer la negociación entre las partes involucradas, Tigres ganó críticas, pues de nueva cuenta habían traído de vuelta a un futbolista mexicano que encontraba consolidación en el Viejo Continente, como sucedió en el pasado con hombres como Carlos Salcido y Javier Aquino.

“Uno de los objetivos de Tigres es tratar de fortalecer la liga de México. No podemos fortalecer otras ligas, no podemos tener una fuga de talentos al exterior y no tenerlos aquí, si queremos una liga fuerte y una selección fuerte y competitiva, debemos tener los mejores elementos aquí en México”, explicó en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, Garza explicó que es "no tenerlos en otro lado, no hay mejor forma que formarlos en México. Quiero agradecer a Carlos (Salcedo), fue uno de los que luchó tanto para regresar y es algo que nos resalta que tengan esa voluntad de venir".