¿Para el Muñeco la Selección? Lionel Messi votó por Gallardo en The Best

Marcelo Gallardo tuvo un 2018 soñado, que tuvo como frutilla del postre la victoria de River ante Boca en la final de la . Por eso y sus más de cinco años de gloria al frente del Millonario, muchos lo ven como futuro entrenador de la Selección argentina y en la ceremonia de The Best recibió un apoyo contundente.

Como capitán de la Albiceleste, Lionel Messi votó en las categorías de mejor jugador y mejor técnico, eligiendo en esta última al Muñeco en el tercer lugar, detrás de Pep Guardiola y de otro argentino, Mauricio Pochettino, de gran campaña en , que llegó a la final de la y también es señalado con chances de asumir en el equipo nacional cuando finalice el ciclo de Lionel Scaloni.

