Para el entrenador del Feyenoord, Van Persie, el «punto de inflexión en su vida» ocurrió fuera del campo

En una entrevista con Helden Magazine, Robin van Persie asegura que el nacimiento de su hijo Shaqueel, en noviembre de 2006, fue el momento más importante de su vida.

Por entonces, el jugador del Arsenal, de 23 años, vivía en Londres con su esposa Bouchra. «El nacimiento de Shaqueel fue un punto de inflexión en mi vida», reconoce el sincero exdelantero, que después fichó por el Manchester United.

«La paternidad me hizo mejor persona; encontré paz y equilibrio. Antes estaba inquieto: quería triunfar en el Arsenal y ser fijo en la selección holandesa», recuerda.

«Al convertirme en padre, mi mente se calmó y pude entrenar y jugar mejor. Ese nacimiento no solo fue maravilloso, sino que impulsó mi carrera», afirma el exinternacional holandés, que también jugó en el Fenerbahce y cerró su carrera en el Feyenoord.

Shaqueel subraya que su padre siempre ha sido un padre implicado y divertido: «Robin es muy deportista y siempre jugábamos a algo, pero nunca me dejaba ganar; tenía que ganármelo de verdad».

El técnico recuerda aquellas tardes de juegos interminables. «Mi mujer, Bouchra, me dijo en un momento dado: “Deja que Shaqueel gane por una vez, ¿no le hace ilusión sentir esa sensación?”. Puede que sí, le respondí, pero tiene que ganárselo. Tiene que pasar por esto».

Finalmente, el joven delantero del Feyenoord (19) logró vencerlo. Gracias a esos partidos, Shaqueel se convirtió en «un futbolista cada vez mejor». «Para muchos jugadores no es normal controlar o rematar bien diez de cada diez veces, pero para él sí. Ahora recoge los frutos».