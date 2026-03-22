Pánico en la autopista: el autobús de los aficionados del Manchester City se incendia

Malos momentos para algunos aficionados del Manchester City durante el viaje al estadio de Wembley para la gran final de la Carabao Cup contra el Arsenal. Un autobús de los seguidores del equipo se incendió a la altura de la salida 3 en West Midlands: el vehículo quedó completamente envuelto en llamas altísimas, pero, afortunadamente, no hay heridos entre los pasajeros, que fueron puestos a salvo, a pesar de los testimonios en las redes sociales que hablaban de escenas de pánico.





EN LLAMAS - El incidente provocó el cierre de la calzada sur, lo que desató el caos total en el transporte a pocas horas de la final de la Carabao Cup entre el City y el Arsenal. Enormes columnas de humo se elevaban del autobús en llamas mientras los espectadores atónitos presenciaban la escena: según informa The Sun, los aficionados a bordo del vehículo fueron evacuados antes de que los bomberos comenzaran a extinguir el incendio y luego continuaron su viaje hacia Wembley en otros medios de transporte.