Palo de Emery: "El Barcelona remontó al PSG porque el VAR no existía"

El ex técnico del PSG concedió una entrevista a 'France Football' y fue muy crítico con el 6-1 que le asestó el cuadro de la Ciudad Condal

Unai Emery ha vuelto al candelero. El exentrenador de , o ha concedido una entrevista en exclusiva a 'France Football' repasando algunos aspectos de su carrera, entre ellos el 6-1 que le asestó al cuadro francés el FC .

Sobre esto, Emery lo tuvo claro. "El primer año (en 2017), hicimos un gran partido de ida contra el Barcelona, pero en la vuelta, nos eliminaron porque el VAR no existía todavía. Fuimos claramente eliminados por las decisiones arbitrales".

El técnico guipuzcoano hizo un análisis de lo que fue su etapa en el PSG, que estuvo marcada por las dos eliminaciones ante los equipos españoles en la Champions, especialmente ante el cuadro de la Ciudad Condal.

"Gané la , cuatro copas nacionales y dos Supercopas. El objetivo, sin embargo, era el de ganar la . El segundo año, contra el , perdimos contra un equipo que hizo un triplete histórico en Europa, y podíamos encontrar también fallos en el arbitraje", comentó.

Otro de los temas por los que fue cuestionado el español fue por dejar al capitán del conjunto parisino, Thiago Silva, sin jugar un solo minuto en el Santiago Bernabéu y por lo que fue duramente criticado.

"Quería que el equipo defendiera más alto. Thiago Silva es un gran jugador, pero no aceptó esta decisión. Quería que saliera de su zona de confort, que defendiera más alto, trabajé con él pero no tuve éxito. Y esta característica en él se reflejó en todo el equipo, que tiene una tendencia natural a recular, como pasó en el Camp Nou un año antes", explicaba.

Sobre su relación con Al Khelaifi, dueño del PSG, Emery fue sincero. "Me sentí en todo momento apoyado por el presidente en el PSG. Por ejemplo, cuando estábamos fichando a Neymar, me explicó que dependía de mí formar un equipo alrededor de Neymar. Con un jugador tan bueno, no tienes que decirle que tiene que adaptarse al equipo. Tienes que hacer el equipo para él".