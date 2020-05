Palito Pereira estudia para DT en Paraguay

Mientras presta servicios al River de Asunción, el lateral uruguayo empieza a perfilar una posible carrera como entrenador.

Álvaro Pereira, como otros, espera ansioso que el fútbol paraguayo de Primera División pueda volver en breve.

El jugador del ‘Kelito’ agradeció la posibilidad que tiene de seguir jugando en el torneo guaraní, que le abrió las puertas por segunda vez tras su paso por Cerro Porteño (2016 – 2018).

"Me di el gusto de salir campeón con el club del cual soy hincha, el Nacional de y en mi retorno tras la lesión. Luego de eso, decidí volver a porque es un país que me acogió de la mejor manera y me abrió los brazos", dijo el jugador ‘charrúa’ a la AM1120 de Asunción.

A los 34 años y una exitosa carrera internacional, Pereira empieza a imaginarse como podría ser su futuro fuera de las canchas, aunque las ganas de jugar siguen fuertes.

"El fútbol es muy dinámico, me gustaría seguir jugando. Estoy estudiando actualmente aquí en Paraguay para convertirme en entrenador, luego veré sí es eso lo que me seduce", concluyó.