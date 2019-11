¿Palermo puede ser el DT de Boca? El mensaje del Loco para la dirigencia

El actual entrenador de Pachuca fue consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Alfaro y fue contundente con la respuesta.

Apenas Gustavo Alfaro puso en duda su continuidad en Boca luego de diciembre, la lista de potenciales candidatos para reemplazarlo comenzó a llenarse de alternativas. Y aunque ahora el DT parece haber cambiado su postura y tiene la voluntad de quedarse, los nombres siguen en danza. Y el de Martín Palermo es uno de ellos. Sin embargo, ante la consulta sobre su potencial llegada al Xeneize, el Loco aprovechó para mandarle un mensaje a la dirigencia.

"En Boca en muchas circunstancias surgió mi nombre pero nunca se ha presentado el interés realmente. A mí lo que me interesa es que el club que me quier contratar me demuestre realmente interés. Que el nombre esté en carpeta no me genera nada", aseguró el máximo goleador de la historia del club de la Ribera, que dejó en claro que su cabeza está enfocada en , que en las últimas dos fechas de la se juega la clasificación a los playoffs.

Palermo, además, consideró que sus verdaderas opciones de llegar al Xeneize se verán recién después del 8 de diciembre: "Teniendo la cercanía que hay elecciones en el club y dependiendo del futuro presidente se verá si hay una verdadera intención de llevarme o no. Sé que mi nombre es una referencia para el club y entiendo la danza de nombres que aparecen, pero no puedo estar enfocado en qué pasará en Boca".