Palacios hará esperar al Real Madrid y quiere seguir seis meses más en River

El jugador desea quedarse más tiempo en el Millonario porque quiere "disfrutar de todo lo que se vivió", pero está halagado con el interés merengue.

Exequiel Palacios ha vuelto a mostrarse halagado por el interés del Real Madrid en ficharlo, pero ha manifestado que su idea pasa por quedarse en River de cara a los próximos seis meses.

"Y, hay que estar bien de la cabeza… Porque continuamente se habla de esos temas, de que si me quedo o si me voy al Real Madrid, pero yo estoy tranquilo y vivo día a día acá en River. Soy feliz acá. Me gusta mucho entrenarme, estar con mis compañeros y soy un hincha más. Así que si se da lo del Madrid, lo pensaremos, porque es un gran club también. Esas oportunidades no se pueden dejar pasar… Pero mi cabeza hoy está en River. Después veremos qué pasa", explicó a Olé.

La idea del mediocampista pasa por seguir en River y explica los motivos: “¿Por qué? Porque soy hincha, porque mi familia está muy feliz aquí y porque quiero disfrutar de todo lo que se vivió con la conquista de la Libertadores, que es algo histórico. Y también para continuar con esta exigencia porque me hace mejorar día a día. Mi idea es continuar proponiéndome cosas para seguir ganando aquí. Si mis amigos me piden que me quede a vivir en River...”.

Palacios sí reconoce que le ilusiona poder tener la oportunidad de jugar con algunos de sus ídolos: "Sin dudas uno se imagina estar ahí con esos grandes jugadores y competir con ellos. Y sí, siempre dije que me gustaba Toni Kroos por cómo juega, su estilo y los pases que da, porque que no erra ni uno. Después está Modric. En fin, hay muchos buenos jugadores".