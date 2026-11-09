¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoHolanda
Johan Cruijff ArenA
team-logoGrecia
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Países Bajos vs. Grecia, previa de la Liga de Naciones de la UEFA: Países Bajos recibe a una Grecia invicta

Holanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Holanda
Grecia

Igualadas a puntos en un grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA muy disputado, Países Bajos recibe el viernes en el Johan Cruijff Arena a una correosa Grecia, con la intención de saldar cuentas tras el caótico empate 2-2 de octubre en Salónica.

Países Bajos vs Grecia: datos del partido

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Johan Cruijff ArenA

El duelo por el liderato del grupo 2 reaviva una intensa rivalidad

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

Países Bajos recibe a Grecia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam en un partido del grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con mucho en juego en la parte alta de la clasificación.

El equipo de Xavi Hernandez lidera el grupo con ocho puntos, los mismos que Grecia, y una victoria le dejaría en una posición favorable para asegurar una plaza en cuartos de final a falta de un partido.

El regreso de Frenkie de Jong es la gran noticia para Países Bajos. El centrocampista del Barcelona recibe su primera convocatoria desde el Mundial tras recuperarse de una lesión prolongada, y su presencia ofrece a Xavi una opción creativa en el centro del campo.

Xavi afronta varias bajas: Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato y Nathan Ake están descartados. Los jóvenes talentos Ruben van Bommel, Mexx Meerdink y Gjivai Zechiel mantienen su sitio y se espera que aporten al equipo.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Grecia llega en un buen momento y conoce bien este grupo. El equipo de Ivan Jovanovic empató sin goles ante Alemania en su último partido y venció a Países Bajos en septiembre, así que no irá a Ámsterdam simplemente a defenderse.

Los dos primeros del grupo avanzan a cuartos de final, por lo que ambos equipos tienen una motivación clara. Países Bajos cuenta con la ventaja de jugar en casa, pero Grecia ya ha demostrado que puede sumar puntos ante los equipos más fuertes del grupo.

Noticias de los equipos y convocatorias

Holanda contra Grecia alineaciones probables

Manager

  • Xavi Hernández

Estado de forma

HOL

HOL - Formulario

MAR
L1-1
ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
GRE

GRE - Formulario

ITA
L0-1
SER
W1-2
ALE
W0-1
HOL
D2-2
ALE
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

HolandaEmpateGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Holanda badge
Holanda
HOL
2
F
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
European Championship Qualification
Holanda badge
Holanda
HOL
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
11Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
422075+28
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
412132+15
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google