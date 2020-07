Pablo Milad: "Reinaldo Rueda cuenta con el respaldo del directorio para las Clasificatorias"

El nuevo presidente de la ANFP se refirió a la continuidad del colombiano en La Roja con miras a Qatar 2022.

Esta jornada Pablo Milad se convirtió en el nuevo presidente de la ANFP y se transformó así en el reemplazante de Sebastián Moreno al derrotar a Lorenzo Antillo en un Consejo Virtual. Y en su presentación oficial, uno de los temas que abordó fue la continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la Selección chilena. Al respecto, el ex Intendente de la Región del Maule respaldó el trabajo del caleño y adelantó que cuenta con él para el inicio de las Clasificatorias rumbo a 2022.

“Estoy dispuesto a hablar con el técnico para planificar, una logística y la elección correcta de los seleccionados, en base a la pandemia que no nos ha dejado funcionar como institución. Él cuenta con todo el respaldo del directorio”, aseguró el timonel en conferencia de prensa.

De hecho, avisó que una de las primeras actividades oficiales que tendrá como máximo dirigente del organismo será reunirse con el excampeón con . "Mañana nos reuniremos, quizá sea de forma virtual, para analizar la situación de cada uno de los jugadores y la logística respecto a los partidos de octubre. Vamos a reforzar y apoyar su labor, cuenta con todo el apoyo para trabajar con tranquilidad", sostuvo.

Y en la misma línea, reconoció que "hay que conocer la proyección que existe sobre las Eliminatorias. Yo estoy dispuesto a hablar con Reinaldo para hablar todos los puntos, sobre sus objetivos y planificación".

Finalmente, se refirió a las críticas que lanzó cuando el DT cafetero fue confirmado al mando de la Selección. "La apreciaciones son extemporáneas y se pueden modificar. Yo critiqué que no hubo alternativas y propuestas para elegir al entrenador. Nunca he conocido a un entrenador de , no conozco Pinto Durán, hay una desconexión y eso hay que mejorarlo", cerró.