Real Madrid-Mallorca: El primer gol del Madrid debió anularse por falta previa de Carvajal

El lateral madridista comete infracción previa al tanto de Vinicius; la jugada se une a las últimas decisiones del VAR que favorecieron a los blancos.

Otro jaleo arbitral en una semana cargada de quejas por las actuaciones de los colegiados. Vinicus Junior ha hecho el primer gol del frente al , por la Jornada 31 de , pero su diana ha llegado en una acción en la que el VAR ha vuelto a favorecer al equipo blanco. Y es que el tanto del delantero brasileño, el del 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano, llega precedido de una posible falta de Dani Carvajal que el videoarbitraje ha desestimado.

El gol que devuelve el liderato al Real Madrid empieza con Modric recibiendo el balón al espacio, filtrando el esférico para Vinicius, y el brasileño, ya dentro del área, bate a Manolo Reina con un remate con mucha clase. El Mallorca reclamó enseguida una falta de Carvajal sobre Dani Rodríguez en el inicio de la jugada. Y, en efecto, el gol debió ser anulado por esa infracción del lateral merengue. El gol fue muy protestado por los jugadores del conjunto balear, especialmente por el propio Dani Rodríguez, al que Carvajal derribó justo antes de que el Madrid robase la pelota y acabase marcando el tanto del 1-0.

Los jugadores del Mallorca protestaron pero el árbitro no quiso ni ir a ver la jugada al VAR. En las radios, Andújar Oliver, ex árbitro y comentarista de Radio Marca, ha asegurado en el programa 'Marcador', de Radio Marca: "En el inicio de la jugada hay una falta de Carvajal sobre Dani Rodríguez que debió ser señalada por Melero López". En la Cadena SER, el también ex árbitro Iturralde González comentó que "había falta de Carvajal" y que el gol no debió haber subido al marcador.

Gol del Madrid, gol de Vinicius, posible falta previa de Carvajal. #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/imTAjcaG1j — Miguelruto yt (@miguelruto_yt) June 24, 2020

Las últimas victorias del Real Madrid ( y ), con polémica

El Real Madrid llegaba a este partidod después de dos victorias muy comentadas, especialmente por las polémicas que se dieron tanto en el Di Stéfano contra los Che , como en Anoeta contra los donostiarras.

En la pasada jornada, la 31 de LaLiga, la Real Sociedad reclamó porque al Real Madrid le dieron un penalti dudoso precisamente sobre Vinicius, antes de que el VAR anulara un gol a Januzaj y convalidara un tanto de Benzema que generó también discusión por cómo había controlado el balón el delantero francés.

En la jornada 30, el Real Madrid había vencido al Valencia por 3-0, pero bien diferente pudo ser el resultado si no hubiera sido anulado el gol de Rodrigo Moreno con marcador 0-0. La acción tuvo lugar en el minuto 23 del partido y, en principio, el tanto subió al marcador y se celebró por todo lo alto. Sin embargo, el VAR avisó al árbitro Sánchez Martínez para que parara el juego y acudiera al monitor a ver la jugada repetida. Siguiendo la recomendación de González Fuertes, árbitro del VAR, el colegiado principal vio la acción en el monitor ya acabó invalidando el tanto por fuera de juego de Maxi Gómez antes de que el balón llegara a Rodrigo, pero no quedó claro si el uruguayo llegó a tocar el balón.