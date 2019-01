¿Otra vez, Pipa? Benedetto reeditó el festejo que hizo contra Montiel

El delantero de Boca marcó el gol del empate ante Newell's y volvió a celebrar como lo hizo frente al futbolista de River, en Madrid.

La cara de Darío Benedetto sacando la lengua desencajado ante la mirada de Montiel, en el Santiago Bernabéu, recorrió el mundo. Varios días después, el Pipa explicó que su festejo en el gol de Boca en la final de la Copa Libertadores no fue una burla hacia el lateral de River, si no algo que le salió, algo que no había pensado.

Pero ante Newell's, por la reanudación de la Superliga, eligió repetir su particular manera de festejar después de convertir el gol del empate 1-1. Esta vez, por supuesto, no fue sólo una descarga y algo que le salió casualmente. Eso sí, no hubo ningún rival adelante de él: en la foto salió solo, con Wanchope abrazándolo desde atrás.