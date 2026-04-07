Otra vez lo mismo... Una dura sanción para Moussa Diaby en el Al-Ittihad de Yeda

Una dura sanción ha caído sobre el francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad de Yeda, a pocas horas del partido contra el Neom en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ittihad recibe a su rival Neom mañana miércoles en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Jeddah, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Yaum» informó de que Diaby ha sido sancionado por la Comisión de Disciplina y Ética con dos partidos de suspensión, además de una multa de 30 000 riales.

La sanción se produjo tras la expulsión directa que sufrió el extremo francés por agredir a un rival durante la victoria por 1-0 sobre Al-Hazm el pasado viernes, en la jornada 27 de la Liga Roshen.

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De este modo, el jugador de 26 años se perderá los dos próximos partidos del Al-Ittihad en la Liga Roshen, el primero contra el Neom mañana miércoles y el segundo una vez que el equipo haya terminado de disputar sus partidos en la Liga de Campeones de Asia.

No es la primera vez que Diaby recibe esta sanción en la actual temporada de la Liga Roshen, ya que sufrió exactamente la misma en la primera vuelta, cuando fue expulsado ante el Al-Riyadh en la novena jornada.

Debido a esta expulsión directa, el extremo francés se perdió dos partidos contra el Al-Shabab, el primero en los cuartos de final de la Copa del Custodio de las Dos Santidades y el segundo en la undécima jornada de la Liga Roshen.

En general, Moussa Diaby ha recibido tres tarjetas rojas en toda su carrera futbolística, todas ellas con el Al-Ittihad en menos de dos temporadas, por agredir a jugadores de equipos rivales sin estar en posesión del balón.